انضمام إريكسن إلى برينتفورد ينتظر «الفحص الطبي»!

لندن (د ب أ)

كشفت وسائل إعلام في انجلترا أننادي برينتفورد الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يقترب من ضم الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن.

وحسب هذه التقارير، فإن اللاعب الحر (29 عاماً) سيوقع مع برينتفورد الذي يحتل المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي عقدا لمدة ستة شهور مع إضافة بند يتيح إمكانية تمديد العقد لموسم آخر.

ووفقا لمعلومات وردت إلى محطة «سكاي» الرياضية، فإنه سيتعين على إريكسن الخضوع لفحص طبي شامل.

وكان إريكسن قد تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي في 12 يونيو الماضي ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية، وجرى إنعاشه ثم خضع بعدها لعملية زرع جهاز إزالة رجفان القلب.

وبعد خضوعه للعملية الجراحية، بات من المستحيل أن يواصل اللعب في إيطاليا، حيث تمنع القوانين ذلك، وبالتالي جرى فسخ عقده مع إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، ليصبح إريكسن لاعباً حراً.

وكان إريكسن سبق له اللعب في إنجلترا ضمن صفوف توتنهام بين عامي 2013 و2020 حيث خاض معه أكثر من 300 مباراة.

وأفادت سكاي أيضاً بأنه يجب لطبيب قلب أن يعطي تصريحا لإريكسن باللعب قبل أن يتم تسجيله كلاعب في الدوري الإنجليزي.

ويحتاج إريكسن بالإضافة إلى ذلك إلى تصريح عمل لبريطانيا.

كان إريكسن أكد مؤخراً طموحاته في العودة إلى مزوالة كرة القدم وأعرب عن أمله في أن يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر أواخر العام الحالي.