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نابولي يواصل مطاردة الإنتر
نابولي يواصل مطاردة الإنتر
الأحد 23 يناير 20:21

روما (رويترز)
واصل نابولي مطاردة إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه الكبير 4-1 على ضيفه سالرنيتانا اليوم الأحد ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.
وبدأ صاحب الأرض بقوة وتقدم في الدقيقة 17 بهدف خوان خسيوس بعد تدخل حكم الفيديو المساعد إذ أن الحكم احتسب لمسة يد في البداية.
وأدرك سالرنيتانا التعادل عبر فيدريكو بوناتزولي عكس مجريات اللعب في الدقيقة 33.
لكن نابولي استعاد تفوقه بركلة جزاء من دريس ميرتنز في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يجعل أمير رحماني النتيجة 3-1 بعد أربع دقائق من الاستراحة.
وزاد موقف سالرنيتانا سوء بعد طرد فيدريك فيسلي لحصوله على الإنذار الثاني بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء.
ونفذ البديل لورينتسو إنسيني ركلة الجزاء بنجاح ليرفع نابولي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني متفوقاً بنقطة واحدة على ميلان، الذي يستضيف يوفنتوس في وقت لاحق من اليوم، ومتأخراً بأربع نقاط عن إنتر.
وبقي سالرنيتانا في المركز الأخير بعشر نقاط من 22 مباراة متأخراً بثماني نقاط عن منطقة الأمان.

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