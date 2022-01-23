ليفربول يعزز «وصافة» ترتيب «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

عزز ليفربول موقعه في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كريستال بالاس 3-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23 من المسابقة.

وشهدت المرحلة ذاتها، سقوط أرسنال في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بيرنلي، وتعادل برايتون مع ليستر سيتي 1-1.

وتقدم ليفربول في الدقيقة الثامنة عن طريق فيرجيل فان دايك، قبل أن يضيف أليكس شامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة.32 وفي الدقيقة 55 سجل أودسون ادوارد هدف كريستال بالاس، غير أن فابينيو أضاف الهدف الثالث لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

ورفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، علما بأن ليفربول خاض 22 مباراة فيما لعب سيتي 23 مباراة.

وابتعد ليفربول بفارق أربع نقاط عن تشيلسي الذي خاض 23 مباراة، وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، سقط أرسنال في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بيرنلي، ورفع أرسنال رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس بعد خوضه 21 مباراة فقط، بفارق نقطة خلف ويستهام صاحب المركز الخامس والذي خاض 23 مباراة ونقطتين خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي خاض 22 مباراة.

على الجانب الأخر رفع بيرنلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وتعادل برايتون مع مضيفه ليستر سيتي 1-1 وتقدم باتسون داكا بالهدف الأول لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 46، قبل أن يدرك داني ويلبك التعادل لبرايتون في الدقيقة.82 ورفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، متقدما بفارق أربع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز العاشر.