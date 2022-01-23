الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
وزير الصحة الألماني ورئيس البايرن يبحثان حلول كورونا
وزير الصحة الألماني ورئيس البايرن يبحثان حلول كورونا
الأحد 23 يناير 20:15

برلين (د ب أ)
عقد كارل لاوترباخ وزير الصحة الألماني اجتماعاً مع أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ تبادلا فيه وجهات النظر حول الوضع الحالي لجائحة كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتزم إجراء محادثات جديدة «الاثنين» مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية حول كيفية المضي قدماً في التعامل مع جائحة كورونا.
وكتب لاوترباخ على «تويتر» اليوم: «تحدثت اليوم بإيجاز مع أوليفر كان حول كرة القدم وكورونا، وكانت المحادثة لطيفة للغاية ومثيرة بالنسبة لي، ومع ذلك فأنا لست من مشجعي بايرن ميونيخ».
ولم يذكر لاوترباخ شيئاً محدداً حول محتوى حديثه مع رئيس بايرن، وأشار إلى أن من المنتظر عقد لقاء آخر وقال: «تم الاتفاق على مباراة إياب».
وعقد اللقاء قبل ساعات قليلة من مباراة بايرن ميونيخ متصدر جدول الدوري الألماني أمام مضيفه هيرتا برلين في الاستاد الأولمبي في العاصمة الألمانية.
ولم تصدر بعد عن بايرن معلومات عن اللقاء.
وتأمل دوريات المحترفين الألمانية أن يسمح مؤتمر الحكومة الاتحادية والولايات غداً بعودة الجماهير إلى الملاعب.
وقد عاودت ولاية بايرن في الوقت الراهن تطبيق إقامة المباريات بدون حضور جماهيري.

بايرن ميونيخ
ألمانيا
الدوري الألماني
بوندسليجا
أوليفر كان
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء ومحافظات يمنية
اليوم 07:17
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©