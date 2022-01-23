وزير الصحة الألماني ورئيس البايرن يبحثان حلول كورونا

برلين (د ب أ)

عقد كارل لاوترباخ وزير الصحة الألماني اجتماعاً مع أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ تبادلا فيه وجهات النظر حول الوضع الحالي لجائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتزم إجراء محادثات جديدة «الاثنين» مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية حول كيفية المضي قدماً في التعامل مع جائحة كورونا.

وكتب لاوترباخ على «تويتر» اليوم: «تحدثت اليوم بإيجاز مع أوليفر كان حول كرة القدم وكورونا، وكانت المحادثة لطيفة للغاية ومثيرة بالنسبة لي، ومع ذلك فأنا لست من مشجعي بايرن ميونيخ».

ولم يذكر لاوترباخ شيئاً محدداً حول محتوى حديثه مع رئيس بايرن، وأشار إلى أن من المنتظر عقد لقاء آخر وقال: «تم الاتفاق على مباراة إياب».

وعقد اللقاء قبل ساعات قليلة من مباراة بايرن ميونيخ متصدر جدول الدوري الألماني أمام مضيفه هيرتا برلين في الاستاد الأولمبي في العاصمة الألمانية.

ولم تصدر بعد عن بايرن معلومات عن اللقاء.

وتأمل دوريات المحترفين الألمانية أن يسمح مؤتمر الحكومة الاتحادية والولايات غداً بعودة الجماهير إلى الملاعب.

وقد عاودت ولاية بايرن في الوقت الراهن تطبيق إقامة المباريات بدون حضور جماهيري.