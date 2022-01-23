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الرياضي
الإصابة تحرم السعودية من غريب
الإصابة تحرم السعودية من غريب
الأحد 23 يناير 19:57

الرياض (أ ف ب) 

استبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، اللاعب عبدالرحمن غريب من قائمة «الأخضر» الذي يستعد لمواجهة منتخبي عمان واليابان نهاية الشهر الجاري ومطلع المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وجاء استبعاد غريب، بحسب ما أعلنه موقع المنتخب السعودي في «تويتر» بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الأخيرة، وتم استدعاء زميله بالفريق، المهاجم الشاب هيثم عسيري عوضاً عنه، بعدما تألق مع الأهلي في المباريات الأخيرة وبات يشكل عنصراً مهماً في تركيبة الفريق.
ويعتبر استبعاد غريب هو الثالث من نوعه، حيث سبقه استبعاد سلمان الفرج وزيد البواردي لذات السبب، وتم استدعاء عبدالله الخيبري وأمين بخاري بدلاً منهما.
ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته في التصفيات الآسيوية وبات قريبًا من التأهل الى مونديال قطر، بعد أن حصد 16 نقطة من ست مباريات (خمسة انتصارات وتعادل) في صدارة المجموعة.
وتلتقي السعودية مع عمان في 27 يناير الجاري في جدة ومع اليابان في الأول من فبراير المقبل في سايتاما.

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هيرفي رينارد
تصفيات كأس العالم
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