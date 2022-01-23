دبا الفجيرة يحافظ على «قمة الهواة» بـ «النقطة 40»

فيصل النقبي (الفجيرة)



حافظ دبا الفجيرة على صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، رغم تعادله المثير أمام البطائح 1-1، في قمة «الجولة 16»، تقدم البطائح بهدف رودريجو في الدقيقة 45، وأدرك «النواخذة» التعادل عن طريق دياجو سيلفا في الدقيقة 51، ليرفع دبا الفجيرة رصيده إلى «40 نقطة»، والبطائح إلى «28 نقطة»، في المركز الخامس.

وفشل العربي في مطاردة الصدارة، إثر تعادله مع الذيد من دون أهداف في مباراة مثيرة، شهدت إلغاء الحكم يحيى الملا هدفاً للعربي في الدقيقة 95 بداعي التسلل، ليبلغ العربي «النقطة 38»، مقابل «14 نقطة» للذيد.

واستعاد الحمرية المركز الثالث، بالفوز المستحق على الرمس بهدفين، أحرزهما لويز هنريكي في الدقيقتين 24 و77، رافعاً رصيده إلى «النقطة 33»، وظل الرمس في المركز قبل الأخير بـ «10 نقاط»

ونجح الفجيرة في التفوق على حتا، بهدف سجله محمد سالم في الدقيقة 53، ليصعد إلى المركز السادس، وله 23 نقطة، في حين توقف رصيد «الإعصار» عند «22 نقطة».