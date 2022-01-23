«درون» توقف مباراة في «البريميرليج»!



رضا سليم (دبي)

تحولت مباراة برينتفورد أمام ضيفه وولفرهامبتون ضمن «الجولة 23» للدوري الإنجليزي، إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما توقفت لمدة 19 دقيقة، بقرار من الحكم بسبب تحليق طائرة «درون» صغيرة فوق الملعب.

وتوقفت مباراة برينتفورد وولفرهامبتون بسبب طائرة «درون»، من دون طيار، كانت تحلق فوق ملعب «جريفين بارك» الذي شهد المواجهة، التي المواجهة بفوز وولفرهامبتون 2-1.

وطلب حكم المباراة من اللاعبين الدخول إلى غرفة تغيير الملابس في الدقيقة 34، كإجراء احترازي بعد ظهور الطائرة فوق ملعب المباراة، وقامت الجهات الأمنية بإبعاد الطائرة التي حلقت فوق الملعب، في حين أبدت الجماهير غضبها واستياءها من توقف المباراة، وعودة اللاعبين لغرف تغيير الملابس.

وعادت المباراة بعد 19 دقيقة ليدخل الوقت الإضافي المحتسب في قائمة المباريات، كأكبر وقت إضافي حيث أضاف الحكم نفس عدد الدقائق التي توقفت فيها المباراة، وسبق أن سجلت مباراة بريستول وبرينتفورد 23 دقيقة وقتاً بدل ضائع، بعد انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول موسم 2000 - 2001.

ويُعد «ديربي» مدينة خان يونس بالدوري الفلسطيني أطول وقت بدل ضائع في تاريخ كرة القدم، حيث احتسب الحكم 42 دقيقة في مباراة الشباب والاتحاد عام 2019، بسبب غياب الموظف المسؤول عن كشافات الإنارة، ما دفع الحكم لانتظار وصول الموظف لحل مشكلة الإضاءة.

وشهدت مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب احتساب 9 دقائق امتدت إلى 19 دقيقة وقتاً بدل ضائع، وهو الوقت الذي شهد تسجيل «العنابي» لهدف التعادل، ثم إحراز «محاربو الصحراء» ثاني أهدافه في اللقاء من ركلة جزاء منحته بطاقة التأهل للنهائي.

كانت مباراة واتفورد أمام نوريتش سيتي في الجولة نفسها قد توقفت بسبب عطل في إضاءة ملعب «فيكارج رود» الذي شهدت المباراة، وانتهت لمصلحة نورويتش سيتي 3 - 0.