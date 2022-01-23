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الرياضي
زولي.. «خيبة أمل»!
زولي.. «خيبة أمل»!
الأحد 23 يناير 16:35

 
فيصل النقبي (كلباء)


خيب النمساوي روبرت زولي توقعات جماهير اتحاد كلباء، منذ التعاقد معه في «الانتقالات الصيفية»، وبلغت حصيلته هدفين فقط، في الدور الأول، لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وآخر في «كأس الرابطة»، رغم أنه سجل مع هيرتا برلين الألماني فريقه السابق 16 هدفاً وصناعة 17 هدفاً.
وإحصائيات اللاعب مع «النمور» تكشف عن الفارق الكبير، مقارنة بالموسم الماضي، وشارك زولي مع اتحاد كلباء في 4 مباريات أساسياً فقط «299 دقيقة»، من أصل 13 مباراة، فضلاً عن 163 تمريرة، والمحصلة في الدوري هدف «يتيم»، وصناعة 3 أهداف، وكلها أقل من معدله السابق.
ويبدو أن إدارة «النمور» جددت ثقتها باللاعب، وقدرته على قيادة الفريق، خلال النصف الثاني من الدوري، والكرة الآن تبدو في ملعبه، ويأمل زولي أن يعود إلى مستواه قريباً ومعه الأهداف تسجيلاً وصناعة، كما فعل مع هيرتا برلين.

دوري أدنوك للمحترفين
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اتحاد كلباء
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