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مدير ليفركوزن يستبعد «رحيل شيك»
مدير ليفركوزن يستبعد «رحيل شيك»
الأحد 23 يناير 16:29

دوسلدورف (د ب أ)
استبعد سيمون رولفس مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم رحيل باتريك شيك عن الفريق في الصيف المقبل، وذلك رغم الشائعات حول أن المهاجم التشيكي قد يحل محل النجم النرويجي إيرلينج هالاند في صفوف بروسيا دورتموند.
ويحظى هالاند باهتمام العديد من أندية القمة في أوروبا، ويتضمن عقده مع بروسيا دورتموند، الذي يستمر حتى عام 2024، شرطاً جزائياً قيمته 75 مليون يورو (86 مليون دولار).
وفي حالة رحيل هالاند عن دورتموند، سيكون النادي بحاجة لتعويضه، وتردد أن شيك يعد خياراً محتملاً.
لكن رولفس قال في تصريحات لقناة «بيلد تي في» التليفزيونية اليوم الأحد، إن شيك يحب الأجواء هنا ولا يعتزم الرحيل عن النادي.
وسجل شيك 18 هدفاً خلال الموسم الحالي، ويستمر عقده حتى عام 2025، وقد وصفه رولفس بأنه لاعب مهم لمستقبل النادي وبالتالي سيستمر بالفريق.
وقال رولفس: «هذا هو المخطط له بوضوح، ونحن مقتنعون بأن هذا ما سيحدث».

باير ليفركوزن
الدوري الألماني
إيرلينج هالاند
بروسيا دورتموند
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