إدريلسون.. «الاحتفال 150»



مراد المصري (دبي)



احتفل البرازيلي إدريلسون لاعب الوصل، بخوض «مباراة خاصة» أمام اتحاد كلباء، رغم الخسارة بهدف، حيث إنها اللقاء رقم 150 في مسيرته الاحترافية، والتي خاض خلالها 130 مباراة في الملاعب البرازيلية، و20 لقاءً مع «الإمبراطور» هذا الموسم.

وأبدى إدريلسون سعادته في تصريحات إلى وسائل الإعلام في بلاده، بهذا الرقم الذي وصل إليه، وقال: حققت رقماً بـ «مذاق» بالنسبة لي، والوصول إلى المباراة رقم 150، يؤكد أنني حققت حلمي في أن أصبح رياضياً محترفاً، وحظيت بمسيرة رائعة حتى الآن، ولكن أريد إكمال المزيد وتقديم الأفضل في المباريات المقبلة.

وأضاف: بلوغ هذا العدد من المباريات يجعلني أكثر إصراراً على العمل والالتزام والتفاني، وأعرف أن الأشياء الرائعة ستأتي في حال الاستمراء في هذا الأمر.

وتميز إدريلسون خلال مسيرته بأدائه الدفاعي الرائع، إلى جانب تسجيله 7 أهداف، رغم أنه «قلب دفاع»، وتُوج بألقاب عدة خلال مسيرته منها الحصول مع منتخب البرازيل على بطولة أميركا الجنوبية تحت 17 عاماً عام 2015، ودورة تولون عام 2019، وبطولة بيرنامبوكو مع ناديه السابق سبورت ريسيفي عامي 2017 و2019 وغيرها.

يذكر أن هناك مفاوضات جارية لبحث بقاء اللاعب بشكل دائم مع الوصل، حيث يلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ويملك «الفهود» خيار تفعيل الشراء في حال التوصل إلى اتفاق على المبلغ المالي المناسب، ويقدم اللاعب مستويات تشفع له الاستمرار.