مونديال الفنون القتالية المختلطة ينطلق في أبوظبي غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو وشركة بالمز الرياضية، بمشاركة نحو 521 مقاتلاً ومقاتلة من 60 دولة، في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، والتي تستمر حتى 29 من يناير الجاري.

ويشارك منتخبنا بـ4 مقاتلين إلى جانب عدد من مقاتلي الدول العربية والآسيوية والأوروبية والأميركيتين الشمالية والجنوبية.

وتبدأ المنافسات صباحاً بنزالات الأدوار التمهيدية دور الـ32 للصغار والكبار، والتي تقام على 4 أقفاص وتستمر النزالات حتى الساعة السادسة مساء.

وأقيمت أمس قرعة البطولة بالقاعة الكبرى بفندق ميلينيوم الروضة في أبوظبي بحضور الوفود المشاركة، وسبق ذلك أعمال التسجيل الرسمي ومراجعة البيانات، لمعظم الفئات المشاركة، متبوعة بشرح قوانين البطولة، تحت إشراف اللجنة الفنية وطاقم التحكيم المعتمد من الاتحاد الدولي.

ومن جانبه رحب محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية بالمشاركين في بطولة العالم، مؤكداً مواصلة أبوظبي لريادتها في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وترسيخ مكانتها المتميزة كوجهة رائدة تستقطب نخبة الفعاليات، ويتنافس فيها أفضل رياضي العالم.

وأكد الظاهري أن البطولة تأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة ودعمها ورعايتها المتواصلة لمسيرة التنمية الرياضية، كما أكد حرصهم على توفير كل عوامل النجاح لتقديم نسخة استثنائية مبهرة خاصة وأنها المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في الإمارات.

بدوره قال فؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضي، أن البطولة تمثل إحدى ثمرات دعم القيادة الرشيدة السخي لدعم وتنمية القطاع الرياضي وانعكاسه المباشر في النهضة الاقتصادية والسياحية والمجتمعية.

وأكد درويش، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق الحدث، وقال: واثقون من النجاح الذي ستحققه البطولة على كافة المستويات في ظل هذه المشاركة الكبيرة والرصيد الثري الذي تمتلكه أبوظبي في تنظيم بطولات الألعاب القتالية المختلطة يو أف سي ومحاربي الإمارات.



وتشهد البطولة مشاركة أول منتخب للإمارات في