«الإمارات للدراجات المائية» تنطلق بالجميرا السبت

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل، للمشاركة في سباق دبي للدراجات المائية أولى جولات بطولة الإمارات الدولية، وباكورة الفعاليات العالمية للاتحاد الدولي -يو آي أم- التي تتزامن مع احتفالاته بالذكرى المئوية للتأسيس (1922-2022).

وحدد النادي يوم السبت المقبل موعداً لإقامة المنافسات المرتقبة في شاطئ الشروق بالجميرا، والذي يحتضن الفعاليات للمرة الثانية بعد استضافته الحدث عام 2019، حيث ينتظر أن تشهد المنافسات مشاركة عدد كبير من الأبطال ومحبي هذه الرياضة يتقدمهم نجومنا، إضافة إلى الأشقاء من السعودية والبحرين والكويت وعدد من المتسابقين من فرنسا والنمسا وإسبانيا والدنمارك والسويد وبريطانيا.

وسيتنافس نجوم رياضة الدراجات المائية على ألقاب 11 فئة، مما يجعل سباق دبي الأكثر مشاركة نظراً لتعدد الفئات وهي جالس محترفين جي بي 1 وجي بي 2 وجي 3 وجي 4 وواقف جي بي 1 وجي بي 2 والاستعراض الحر والألواح الطائرة «فلاي بورد» وفئات الناشئين واقف جي بي 3 -3 وجي بي 2-3 وجي بي 1-3، التي تقام تشجيعاً للمواهب في إطار خطط النادي لصنع الأبطال وتشجيع الصغار.

وسيتضمن برنامج السباق الاجتماع التنويري الجمعة قبل السباق مع الفحص الفني المعتاد على الدراجات المشاركة، بينما يخصص يوم السبت للمنافسات التي تشمل فترتين صباحية ومسائية ويسبقهما صباحاً إجراء التجارب الرسمية لكل فئة، من أجل الوقوف على جاهزية كل متسابق قبل بدء منافسات الفترة الأولى.

وكانت البطولات والفعاليات العالمية والدولية في الفترة الماضية لرياضة الدراجات المائية، قد شهدت تألقاً لافتاً لأبطال الإمارات وفرقها في المشاركات المختلفة في بطولتي العالم للدراجات المائية «يو أي أم» و«أي جي اس بي أيه»، حيث عاد نجومنا بالكثير من الألقاب، من أبرزها فوز فريق الفيكتوري تيم بلقب واقف في بطولة العالم وفريق أبوظبي بلقب الاستعراض الحر في بطولة العالم 2021، كما تألق نجوم فريق الشارقة في بطولة التاج الثلاثي العالمية.