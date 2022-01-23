علي القاسمي يحصد لقب «أبوظبي الرياضي» في كأس قفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

توّج الفارس الإيرلندي تريفور برين مع جواده "تويجر"، بكأس جائزة لونجين الكبرى، في ختام بطولة قفز الحواجز الدولية من فئة النجمتين، والتي تزامنت منافساتها مع الحدث الرئيس، بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم.

شهد ختام بطولة النجمتين وتوّج الفائزين، أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وجوشيم غلفوس، رئيس لجنة تحكيم بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز.

وجاءت منافسة كأس لونجين بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وتنافس 50 فارساً وفارسة على جائزتها البالغة (128.800) درهم، ونجح منهم 6 فرسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، والتمايز عبره فارسان دون خطأ.

وأكمل الفارس المتصدر برين، مع "تويجر" (10 سنوات)، الجولة في زمن سريع بلغ (40.33) ثانية، وحل بالمركز الثاني فارسنا عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس "كونكورديا" (11 سنة ـ من خيول إسطبلات الشراع)، وأكمل الجولة دون خطأ في زمن بلغ (41.01) ثانية.

وذهب كأس جائزة المركز الثالث إلى الفارس الإيطالي سايمون كواتا، وجاء مشاركاً هنا بالجواد "دالفونس في" (14 سنة).

وحصد الفارس الشيخ علي بن عبد الله القاسمي بالفرس "ليدي مدام"، كأس جائزة المركز الأول في المنافسة الدولية من فئة النجمتين، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وبمشاركة 60 فارساً وفارسة.

وأكمل الجولة الرئيسة 10 فرسان، ونجح في إكمال التمايز دون خطأ 5 فرسان، ثلاثة منهم من فرسان الإمارات، وحازوا المركزين الأول والثاني.

وأكمل الفارس علي القاسمي مع "ليدي مدام" التمايز في زمن سريع بلغ (29.78) ثانية، والمركز الثاني توّج به فارسنا محمد شافي الرميثي مع "سيزانو ان تي" وزمن التمايز (31.73) ثانية.

وذهب كأس المركز الثالث إلى الفارس السوري فراس حمامة والجواد "لورد موك" وزمن التمايز (34.75) ثانية.

وشهد صباح يوم الأحد، آخر أيام بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، بختام منافستي الأشبال و(الجونيورز)، وهما اللتان تزامنتا مع الحدث الرئيس، وتندرج المنافسات الدولية للفئتين، في إطار التحضير للمشاركة في البطولات العالمية وكأس الأمم لفرسان القفز من فئة الأشبال و(الجونيورز).

وفي منافسة الأشبال الدولية، من جولة مع جولة تمايز، على حواجز (110) سم، وبمشاركة 10 فرسان، واصل فارسنا الشبل مبخوت الكربي تفوقه بين رصفائه الفرسان الأشبال، وأكمل ثنائية الفئة مع الجواد "زاندوكان سي"، وأنهى التمايز في زمن سريع بلغ (27.01) ثانية.

وتوّج بالمركز الثاني الفارس السوري صبري بادنكي مع الفرس "فيولا ـ نيتا"، مسجلاً زمناً بلغ (32.44) ثانية، وحل ثالثاً فارسنا الشبل صالح مفرج الكربي مع الفرس "المزيونة" والزمن (33.48) ثانية.

وفي منافسة الجولة الواحدة مع تمايز، على حواجز (125) سم، تنافس 20 فارساً من فئة الفرسان (الجونيورز)، وحاز جائزة المركز الأول الفارس السعودي عثمان باكرمان، وأنهى التمايز دون خطأ مع الجواد "ألتيمو مالوين" في زمن (35.17) ثانية.

وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا سيف عويضة الكربي بالفرس "شانتال"، والزمن (28.42) ثانية فقط ولكن برصيد 4 نقاط جزاء، وتوّج بجائزة المركز الثالث فارسنا عبد الله حمد الكربي بالفرس "كورال بيتش زد"، وبرصيد 4 نقاط جزاء أنهى التمايز في زمن بلغ (30.66) ثانية.

من ناحية أخرى، اختتمت منافسات بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، بمنافسة بطولة الشراع الدولية من فئة الخمس نجوم، وجوائزها (95.200) يورو، والمنافسة من جولة واحدة على حواجز (150) سم، وشارك فيها 37 فارساً وفارسة.

ومع جولة للفرسان أصحاب أفضل النتائج وتنافس فيها 9 فرسان، وبلغ التحدي مداه بين 6 فرسان أكملوا الجولة الثانية نظيفة دون خطأ.

وتوّج بلقب بطولة الشراع الفارس البلجيكي ويلم فيرمير بالجواد "جورايد اس"، وأنهى جولة الحسم في زمن بلغ (35.90) ثانية، ومن إيطاليا فاز بكأس المركز الثاني إيمانويل غواديانو بالجواد "شالو" والزمن (36.20) ثانية.

وأحرز الفارس البريطاني دونالد ويتكر كأس المركز الثالث مع الفرس "فيودينا"، وأكمل معها الجولة في زمن منافس بلغ (36.25) ثانية.