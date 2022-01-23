بولي يحرز لقب سباق جبل حفيت للدراجات

العين (الاتحاد)

أحرز جورج بولي المركز الأول في سباق جبل حفيت للدراجات الهوائية فئة الأندية وفرق الهواة، والذي نظمه اتحاد الدراجات لمسافة 67 كم بمشاركة أكثر من 120 دراجا في مختلف الفئات، وحقق بولي مسافة السباق في زمن قدره 1:47:10 ساعة، وجاء سفيان حادي ثانيا بفارق دقيقة، ثم أحمد المنصوري لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني في المركز الثالث.

وحضر السباق أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، حيث تم تكريم الفائزين في السباق المحلي الثامن بحضور خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، ومحمد سند القبيسي نائب رئيس الاتحاد، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وعدد كبير من مديري الفرق المشاركة، وشهد السباق تكريم 9 فئات في السباق.

كان اتحاد الدراجات قد نظم في نفس اليوم سباق الدراجات الجبلية الثالث في حتا وشهد مشاركة 50 لاعباً ولاعبة.

وأعرب أسامة الشعفار، عن سعادته بالسباق ومدى قوته والذي يدل على تطور الدراجات الإماراتية وزيادة الاهتمام بها بشكل كبير، كما توجه الشعفار بالشكر إلى اتحاد الإمارات للدراجات على ما يقومون به من مجهود لتنظيم مثل هذه السباقات بهذا الزخم والشكل الرائع والمختلف، ما بين سباقات الدراجات الجبلية وسباقات الطريق.