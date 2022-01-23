«العميد» إلى المربع الذهبي لدوري رجال السلة

علي معالي (دبي)

تأهل فريق النصر إلى المربع الذهبي لدوري رجال السلة، بعد فوزه على البطائح في مباراة الإياب بنتيجة 86- 72، لينضم إلى شباب الأهلي والشارقة، وجاءت نتيجة الأشواط 29- 20، 16- 15، 22- 12، 19- 25 لصالح النصر، في المباراة التي جرت على صالة نادي البطائح في الشارقة، وكانت مباراة الذهاب في دبي قد انتهت بتفوق النصر أيضاً بنتيجة 81- 78، ليحقق بذلك «العميد» الفوز ذهاباً وإياباً، وليضمن التأهل للمربع الذهبي ويدخل مرحلة مهمة في المنافسة على لقب بطل الدوري في الموسم الجاري.

ويلتقي النصر في المربع الذهبي مع شباب الأهلي في موعد لم يتم تحديده بعد نظراً لتوقف المسابقة، لاستعدادات المنتخب الوطني للبطولة العربية الشهر المقبل.

وجاء الانتصار النصراوي في توقيت مهم بالنسبة للفريق، خاصة أن البطائح حقق العديد من الانتصارات على «العميد» هذا الموسم، وهو ما اعتبره البعض عقدة النصر في الموسم الجاري.

وسجل حسن عبدالله 22 نقطة وهي أعلى نسبة بين لاعبي «العميد» تلاه مامادو 20 نقطة، وكان هناك أكثر من لاعب في مستوى جيد، خاصة صالح سلطان بعد شفائه، وراشد سالم، إضافة إلى الثلاثي المقيم، حيث ظهروا بمستوى لافت للنظر.

وعبر حسام الوكيل المدرب المساعد لفريق النصر بالمستوى الذي ظهر عليه «العميد»، مؤكداً بقوله: قدموا مباراة جيدة دفاعياً وهجومياً، ومستوى متوقعا من اللاعبين في هذه المرحلة، وسوف يتم ترتيب الأوراق بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة قبل لقاء شباب الأهلي في المربع الذهبي.