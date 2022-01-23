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«ميونيخ» تحلق بكأس الوثبة في سام هيوستن
«ميونيخ» تحلق بكأس الوثبة في سام هيوستن
الأحد 23 يناير 15:00

هيوستن (الاتحاد)
حلقت المهرة «آر بي ميونيخ» لتيري تولي، بإشراف رهوندا تولي، وقيادة الفارسة كارلي هيوز، وبعد تقديم عرض رائع، بلقب كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم يوم 22/01/2022، بمضمار سام هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية.
وتأتي إقامة سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.
وأظهرت «آر بي ميونيخ» البالغة من العمر أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «ساند بلاست» سرعة كبيرة في بداية السباق الذي امتد لمسافة 1106 أمتار، قبل أن تتفوق في عمق المستقيم بفارق كبير بلغ 6 أطوال، لتنهي السباق في زمن وقدره 1:13:74 دقيقة.
وحلت في المركز الثاني «ساوذرن بيل» لبيلي كروز بإشراف راشيل روسيل، وقيادة جيراردو مورا، حيث طاردت المتصدرة، ولكن لم تتمكن من اللحاق بها، فيما حلت ثالثة «آربي فاسيناتور» لمورجان اوبراين، بإشراف روهوندا تولي، وقيادة جيربر بيفارال.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

كأس الوثبة ستاليونز
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