«دي بروين 80» يعادل بيكهام في «الصناعة»!



معتز الشامي (دبي)



شهدت مباريات اليوم الأول من «الجولة 23» للدوري الإنجليزي لكرة القدم، عدداً من الأرقام، بعضها لم يكن متوقعاً، قبل انطلاق «صافرة البداية».

نجح ساوثهامتون في إيقاف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي، بعدما خطف نقطة التعادل أمام «البلومون» متصدر ترتيب «البريميرليج»، وبذلك كسر سلسلة الانتصارات التي وصلت إلى 12 انتصاراً متتالياً لمانشستر سيتي في البطولة.

هدف التعادل لمانشستر سيتي صنعه كيفين دي بروين، ليصبح الهدف رقم 80 من صناعته في الدوري، ليصل إلى رقم ديفيد بيكهام، إلا أن اللاعب البلجيكي بلغ الرقم بأقل من بيكهام بـ 68 مباراة.

وفي مباراة مانشستر يونايتد أمام وستهام يونايتد، والتي نجح «الشياطين الحمر» في حسمها في الدقيقة 93، شهدت دخول ماركوس راشفورد سجل الأرقام التاريخية، بعدما بات أكثر لاعب في «اليونايتد» يسجل أهدافاً في الوقت القاتل «بعد الدقيقة 90» بالدوري الإنجليزي، حيث كان هدفه في وستهام، هو الرابع خلال مسيرته في الوقت البدل الضائع.

وشهد لقاء نيوكاسل وليدز الذي انتهى بفوز الأول بهدف سجله جونجو شيلفي رقماً قياسياً لنفس اللاعب الذي سجل 61% من أهدافه في الدوري الإنجليزي من خارج منطقة الجزاء، بواقع 14 من 23 هدفاً، ليضع اسمه بجانب ديفيد جينولا ولوران روبرت، وكلاهما سجل أكثر من 20 هدفاً من خارج المنطقة.

خسارة إيفرتون أمام أستون فيلا بهدف شهدت تسجيل رقمين تاريخيين، الأول تمثل في توقف رصيد الأول عند 19 نقطة، خلال أول 20 مباراة له، وهو أقل مجموع لهم في هذه المرحلة منذ موسم 1997-1998 عندما جمع 17 نقطة، وهو الموسم الذي أنهى فيه المسابقة بالمركز الـ17، كأدنى ترتيب له على الإطلاق، والرقم الثاني تمثل في أن إيفرتون حصل على 5 نقاط فقط في آخر 12 مباراة له بـ «البريميرليج»، وهو أقل عدد خلال 12 مباراة منذ حصوله على 4 نقاط فقط من 12 مباراة بين أغسطس وأكتوبر عام 1994.