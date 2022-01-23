رغم كل ما حدث.. ديوكوفيتش يرغب في خوض «أستراليا المفتوحة»!

ملبورن (أ ف ب)

أكد مدير بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، كريج تايلي الأحد أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً ينوي المشاركة في نسخة عام 2023، معتقداً أن الفضيحة التي أدت إلى ترحيله هذا العام كانت بسبب «تواصل سيئ».

وقال تايلي رداً على سؤال من هيئة الإذاعة العامة الأسترالية «أيه بي سي» عما إذا كان ديوكوفيتش الذي لم يتلق لقاح «كوفيد-19»، ينوي العودة العام المقبل للمشاركة في البطولة على الرغم من أحداث هذا العام: «نعم ستكون هذه نيته».

وأضاف: «في نهاية المطاف، هو المصنف الأول عالمياً، وهو يحب بطولة أستراليا المفتوحة حقاً».

لكن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا التي عاصمتها ملبورن، أصر على أن ديوكوفيتش لن يُسمح له باللعب إلا إذا تم تطعيمه.

وقال دانيال أندروز للصحفيين: «الإسباني نادال محق، كان بإمكاننا تجنب هذه القصة بأكملها لو كان بكل بساطة ملقحاً، هذا الشخص يعتقد أنه أكثر أهمية من البطولة، لكنه ليس كذلك».

وفاز ديوكوفيتش بالبطولة الأسترالية 9 مرات (رقم قياسي) وكان يهدف إلى الحصول على لقب عاشر هذا العام كان سيقود إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى والذي يتقاسمه حالياً مع نادال، الذي بلغ اليوم ثمن النهائي، والسويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهم).

وأوضح تايلي أن التغيير المستمر في الظروف والتواصل السيئ مع الحكومة الفيدرالية هو الذي أدى إلى طرد ديوكوفيتش عشية انطلاق البطولة، بعدما حصل في الوهلة الأولى على إعفاء موقع من قبل كبير المسؤولين الطبيين من الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب من أجل دخول أستراليا دون تلقيه لقاحاً مضاداً لكورونا.

وتابع تايلي الذي يرأس الاتحاد الأسترالي للعبة: إن الأخير عمل مع السلطات الوطنية، ولكن نظراً للطبيعة المتطورة للمتحورة أوميكرون: «كان هناك الكثير من التناقضات والتعقيد في المعلومات الواردة».

وشدد على أنه حتى في الأسبوع الماضي منذ صدور قرار المحكمة بشأن طرد ديوكوفيتش، تغيرت الأمور فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء.

وكان ديوكوفيتش أوضح أنه أصيب بفيروس «كوفيد-19» في الأشهر الستة التي سبقت وصوله إلى أستراليا، وذلك من أحل الحصول على إعفاء طبي دون تلقي اللقاح. ولكن بعد عشرة أيام من الإجراءات القانونية وبضعة أيام قضاها في مركز احتجاز، تم ترحيله.

ورداً على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأسترالي للعبة يتوقع رفع دعوى قضائية ضد من ديوكوفيتش لتعويض مصاريفه القانونية والسفر، قال تالي: لا.