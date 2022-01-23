النصر يمنح تاليسكا إجازة استثنائية

الرياض (د ب أ)

منح نادي النصر السعودي، البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إجازة استثنائية حتى يوم الخميس المقبل «لظروف أسرية خاصة».

وأعلن النصر عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت متأخر من مساء السبت أن الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني للفريق قرر منح اللاعبين أجازة لمدة أربعة أيام.

وجاء ذلك بعد الفوز الذي حققه النصر على التعاون 1-0 مساء الجمعة في المرحلة الثامنة عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي على رأس الغائبين أمين بخاري وسلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبد الله الخيبري وعلي الحسن وسامي النجعي وخالد الغنام المنضمين إلى معسكر المنتخب السعودي الأول، استعدادا لمواجهتي عمان واليابان في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

كذلك تضم قائمة الغائبين، الكاميروني فينسينت أبوبكر المشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا إضافة إلى جلال الدين ماشاريبوف لانضمامه إلى معسكر منتخب أوزبكستان، والثنائي نواف العقيدي ومنصور الشمري المنضمين إلى معسكر المنتخب الأولمبي السعودي، وذلك إلى جانب غياب تاليسكا.