«كورونا» يضرب مدرب أستراليا



ملبورن (رويتر)

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: إن جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا يغيب عن مباراة فريقه في تصفيات كأس العالم 2022 أمام فيتنام الخميس المقبل، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ودخل أرنولد في عزل صحي قبل المباراة التي تقام في ملبورن، بينما يتولى مساعده رينيه مولنتسين قيادة الفريق خلال المواجهة.

وأضاف الاتحاد الأسترالي في بيان: «تلقى أرنولد التلقيح كاملاً، كما تلقى الجرعة الثالثة المعززة قبل 10 أيام، ولم تظهر عليه أي أعراض، وخضع مباشرة للعزل الصحي بعيداً عن بقية أفراد الطاقم الفني، بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية، لدى وصوله إلى ملبورن في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان «الطاقم الفني للمنتخب الأسترالي يخضع فعلياً للعزل في ملبورن، خلال اليومين الأخيرين، وخضع خلال هذه الفترة لثلاثة فحوص».

وبعد مواجهة فيتنام سيحل المنتخب الأسترالي ضيفاً على نظيره العُماني في أول فبراير المقبل.

ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للبطولة التي تقام في قطر، برصيد 11 نقطة، بينما يتصدر المنتخب السعودي الترتيب برصيد 16 نقطة يليه اليابان برصيد 12 نقطة، ويتأهل أول فريقين فقط من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات.