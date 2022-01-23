«الحبتور» يصطاد «الذئاب» في «الكأس الفضية» للبولو



دبي (الاتحاد)



تحول اليوم الافتتاحي لكأس بنتلي الإمارات الفضية للبولو التي انطلقت بنادي الحبتور للبولو والفروسية، إلى مهرجان كرنفالي للعبة، في ظل الحضور الجماهيري وعشاق اللعبة، كما جمعت البطولة في يومها الأول بين الإثارة والمتعة، خاصة في المباراة الأولى بين الشقيقين «الحبتور» و«ذئاب دبي كافو»، وحسمها «الحبتور» في الأمتار الأخيرة بنتيجة 7-6.

وشهد اليوم الأول مباراة «براعم البولو» بين «بنتلي» و«هيلدون»، وانتهت بفوز الأخير 5-4، وخطف الصغار الأضواء في احتفالية البداية.

بادر «الذئاب» بالهدف الأول، وتعادل الحبتور، وأتبعه بالهدفين الثاني والثالث مبكرا ورد «الذئاب» بهدفين وعاد «الذئاب»، وسرعان ما تعادل الحبتور الذي سجل الهدفين الخامس والسادس، إلا أن «الذئاب» ينجح في إحراز هدفه الخامس، ليصبح الفارق هدفاً، وتتوتر أجواء ويضيف الحبتور الهدف السابع ويرد «الذئاب» بالهدف السادس، ويستمر ضغطه في محاولة لإدراك التعادل، ولم يسعفهم الوقت للتعادل ليفوز «الحبتور» 7-6.

تشهد البطولة اليوم مباراتين الأولى بين بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، و«ايه إم»، بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، والثانية بين «زيدان» بقيادة عمرو زيدان، و«كلينوفا سكون» بقيادة راجا كريم.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو عن سعادته بإقامة مباراة البراعم، والتي اعتبرها بداية موفقة وتواكب أهداف واستراتيجية الاتحاد، مؤكداً حرص الاتحاد على إقامة مباريات لهم بصفة منتظمة، ليكونوا نواة لفريق يدعم مسيرة الاتحاد ومستقبل اللعبة، ورافداً للاعبين الكبار.