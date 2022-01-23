«مخلد» يخطف الأنظار في السباق الثامن لمضمار العين



العين (الاتحاد)



خطف الجواد «مخلد» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن، الأنظار في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب سباق «رماح» الذي أقيم بمضمار العين.

ولم يتأخر «مخلد» البالغ من العمر 4 سنوات، والمنحدر من نسل «سكوب» في إبراز مهارته، ليتفوق بفارق 3.25 طول عن رفيق إسطبله «مختار»، ومسجلاً 1:38:68 دقيقة. وتألف الحفل الثامن من سبعة أشواط، وبلغ مجموع جوائزه المالية 500 ألف درهم، وشهد حفل السباق الثامن، وقدم الجوائز للفائزين فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، وشهد السباق 3 آلاف متفرج من جماهير وعشاق سباقات الخيول.

وفاز الجواد «دهشان» لعلي إبراهيم بوهندي عبد الله الحوسني، بإشراف خليفة النيادي، وبقيادة سيف البلوشي، بكأس المرخانية في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، ومسجلاً 2:23:07 دقيقة.

وخطف المهر «إيتشي دو نكر» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وبقيادة جاري سانشيز، كأس الشوط الثاني لمسافة 2000 متر على لقب سباق «زاخر»، ومسجلاً 2:20:12 دقيقة.

وفرض الجواد «جاب المحفوظ» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي وقيادة رويستون فرنش، نفسه في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، على لقب سباق «المويجعي»، ومسجلاً 2:08:29 دقيقة.

وعاد الجواد «إيه إف الباهر» لخالد خليفة النابودة، بإشراف إرنست أورتيل، وبقيادة تاج أوشي، إلى سكة الانتصارات، بفوز باهر في الشوط الرابع، لمسافة 1800 متر تكافؤ، على لقب سباق «الجيمي»، ومسجلاً 2:05:22 دقيقة.

وقدم الجواد «آريه دو جيون» للشيخ ناصر محمد ناصر الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وبقيادة راي داوسون، عرضاً رائعا في الشوط السادس المخصص لمسافة 1400 متر تكافؤ، على لقب سباق «الخزنة»، ومسجلاً 1:36:35 دقيقة.

ومنح الجواد «أريبيان موون» الثنائية للإسطبلات الوطنية، والمدرب هلال العلوي، حين قاده عبد العزيز البلوشي، إلى فوز لافت في شوط الختام لمسافة 2600 متر في سباق «القطارة»، ومسجلاً 2:52:33 دقيقة.