«الأبيض» يعود إلى «استاد آل مكتوم» بذكريات «خماسية» إندونيسيا



معتصم عبدالله (دبي)



يتأهب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة حاسمة أمام ضيفه سوريا يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى، في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويعود «الأبيض» في المواجهة المرتقبة للعب بـ «استاد آل مكتوم» بنادي النصر، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين «840 يوماً»، بعدما خاض مباراته الأخيرة في ذات الملعب أمام إندونيسيا 5-0، ضمن الجولة الثالثة في المجموعة السابعة بالدور الثاني لتصفيات مونديال 2022، والتي أقيمت 10 أكتوبر 2019.

وتصدر «الأبيض» في الدور الثاني للتصفيات ترتيب المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 17 نقطة لفيتنام و12 لماليزيا و9 لتايلاند ونقطة لإندونيسيا، ليتأهل إلى «الدور الحاسم»، حيث يحتل حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يتصدر منتخب إيران رصيد 16 نقطة من 6 مباريات، مقابل 14 نقطة لكوريا الجنوبية و6 نقاط للإمارات و5 نقاط للبنان و4 نقاط للعراق ونقطتين لسوريا.

وخاض «الأبيض» المباراة الأولى على «استاد آل مكتوم» بشكله الجديد، بعد التحديثات التي طالت الملعب العريق، قبل انطلاقة كأس آسيا 2019، حيث لعب ودياً أمام الكويت 0-2 في 28 ديسمبر 2018، ليغيب عنها عن ملعب «العميد»، قبل العودة في التصفيات الحالية لـ «مونديال 2022»، من خلال مباراتي إندونيسيا في الدور الثاني، والمواجهة المرتقبة أمام سوريا الخميس المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على إيران في الأول من فبراير المقبل.

ولعب منتخب الإمارات 3 مباريات على أرضه خلال الدور الحاسم للتصفيات، جميعها على ملعب «زعبيل» بنادي الوصل، تعادل في الأولى مع لبنان 0-0 في الجولة الأولى، وخسر أمام إيران 0-1 في الجولة الثالثة، وتعادل مع العراق 2-2 في الجولة الرابعة.