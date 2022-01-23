تحدي «صمود» و«سوكو» في «تحضيري» كأس رئيس الدولة

أبوظبي (الاتحاد)



ينظم نادي أبوظبي للفروسية، في الساعة الخامسة مساء غد «الاثنين»، على مضماره العشبي حفل سباقه الثامن لهذا الموسم، ويتألف من سبعة أشواط، خُصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط السابع والأخير المخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

ويتضمن الحفل بطولة الرويس للفئة الثالثة، وكأس نادي أبوظبي للفروسية الذهبي، بالإضافة إلى تحضيري كأس رئيس الدولة.

وتتجدد المنافسة بين «هزيم الرعد» و«ايه اف العجاج»، في الشوط الرئيس، على لقب سباق الرويس «للفئة الثالثة»، الذي يقام في الشوط السادس، لمسافة 1200 متر، وهناك «ام اتش رحال» و«عارف»، ولا يمكن تجاهل «روعة».

ويستقطب تحضيري كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، الذي يقام في الشوط الرابع، 13 خيلاً تتنافس لمسافة 2200 متر «شروط»، ويدافع حامل لقب النسخة الماضية «صمود» عن لقبه، ولكن هناك «سوكو» المشارك في جوهرة تاج الشيخ زايد.

ويسعي «حميم» الفائز 7 مرات للعودة لمنصات التتويج، بعد خسارته في السباق الأخير، حين يخوض تحدي خامس الأشواط على لقب سباق كأس نادي أبوظبي للفروسية الذهبي لمسافة 1600 متر «هيبة»، وينافسه «اف سند»، بجانب «جوال الريف».

ويستهل الحفل بسباق لمسافة 1000 متر، بمشاركة 12 خيلاً يبرز منها «جاب جابوب»، و«ام ام البلقاء»، فيما يشهد الشوط الثاني مشاركة 12 خيلاً، وهو أيضاً لمسافة 1000 متر، ويبرز فيه «برجة» و«توافيق بينونة».

وخصص الشوط الثالث على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، ويتوقع أن يقود التنافس «يطرق» الفائز في آخر مشاركة، بجانب رفيقه «مخرج»، وهناك الفرس القوية «جود».

ويجتذب الشوط السابع والأخير للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «مبتدئة»، مشاركة 16 خيلاً أبرزها الجواد «الهدير»، وهناك القادم الجديد «نبراس» الذي حل في الميزان ثلاثة مرات، إلى جانب «ليك كوزواي».