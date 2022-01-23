مينا يعود من «بوابة النصر»



رضا سليم (دبي)



تحولت شباك النصر إلى فأل حسن»، على الكولومبي يورليس مينا مهاجم عجمان، ليس فقط لأنه سجل هدف الفوز لـ «البرتقالي» في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، على «مراكز الترضية» من الخامس إلى الثامن في «كأس رابطة المحترفين»، بل أيضاً لأن الهدف كان بمثابة عودة مينا إلى التهديف، بجانب أن أول هدف سجله مع فريقه، كان في مرمى «الأزرق»، في افتتاح مباريات الفريقين بالدور الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي المباراة التي تفوق فيها «البرتقالي» بـ «ثلاثية»، ويلتقي الفريقان مجدداً في مواجهة ثالثة بداية الدور الثاني للدوري.

وبصم مينا بهدف في كأس الرابطة على مدار 330 دقيقة في 4 مباريات، إلا أنه سجل 4 أهداف في الدوري خلال 13 مباراة، الأول أمام النصر، والثاني في مرمى اتحاد كلباء، والثالث في شباك العروبة، والرابع في مرمى بني ياس، أي أنه سجل 4 أهداف، في أول 5 مباريات في الدوري، بعدها غاب المهاجم الكولومبي عن التهديف، حتى نهاية الدور الأول، وهو ما يجعل هدفه أمام النصر عودة جديدة مع «البرتقالي»، حيث تنتظر جماهير الفريق عودته للتألق مرة أخرى.

ويأتي مينا في المركز الثاني لترتيب الهدافين في عجمان، بعد التونسي فراس بالعربي الذي سجل 5 أهداف في الدوري، ثم أبوبكر تراولي «هدفين»، والسلوفيني ميرال «هدف»، ولم يسجل أي لاعب مواطن أهدافاً مع الفريق في الدوري حتى الآن.

من ناحية أخرى، قام لاعبو عجمان بمبادرة رائعة، بعدما رفعوا قميص زميلهم حميد عبدالله الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي، وهو ما أنهى موسمه مع الفريق، وعقب الهدف والاحتفال، رفع اللاعبون قميص زميلهم في رسالة واضحة على الوقوف بجانبه، من أجل عبور أزمة الإصابة والعودة مجدداً إلى الملاعب.