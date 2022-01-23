ووكر: «البريميرليج» أصعب من «الأبطال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قال الإنجليزي كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، إنه يتمنى أن يحصل على بطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج» قبل اعتزاله اللعب، معترفاً في الوقت نفسه، بأن الدوري الإنجليزي «البريميرليج» الذي أحرزه 3 مرات، منذ انضمامه إلى السيتي عام 2017، أكثر صعوبة من «الأبطال» الذي لم يحصل عليه على الإطلاق طوال مشواره الكروي، الذي بدأه لاعباً في شيفيلد يونايتد موسم 2008-2009.

وأشار ووكر في حديث لشبكة «توك سبورت»، إلى أنه مصمم على أن يحمل الكأس «ذات الأذنين الكبيرتين»، ولو مرة واحدة خلال مشواره، وقال: إنها البطولة التي يحتاجها النادي، نحن نقول ذلك كل موسم، منذ أن جئت إلى هنا قبل 4 سنوات، كنا قريبين الموسم الماضي، ولكن تشيلسي انتزعها منا.

ورداً على سؤال حول أيهما أكثر صعوبة «البريميرليج» أم «الشامبيونزليج»، قال ووكر: طبعاً الدوري الإنجليزي، لأننا نلعب 38 مباراة على امتداد الموسم، بينما الأمر لا يحتاج إلا 13 مباراة فقط في «الشامبيونزليج» للوصول إلى المباراة النهائية، ومع ذلك أرى أن دوري الأبطال أحد أحلامي، وأتمنى أن أستطيع تحقيق هذا الحلم هذا الموسم.

وعندما سئل عن الوقت الذي يريد الاعتزال فيه، قال ووكر: أتمنى أن أستطيع اللعب سنوات عديدة، وعلى أية حال فإنني ما زالت متعاقداً مع السيتي حتى 2024، ما يعني أنني سأبلغ 34 عاماً عند انتهاء عقدي، ولكنني ما زلت أشعر بأنني في منتهى الحيوية والنشاط، وما زلت سريعاً، ولا أريد أن تنتهي مسيرتي، من دون أن أحصل على دوري الأبطال.

وقال ووكر المولود في 28 مايو 1990 «31 عاماً»: مانشستر سيتي يستحق كل ما حققناه من إنجازات خلال هذه السنوات الأخيرة، وأتمنى إضافة المزيد من بطولات الدوري الإنجليزي والألقاب الأخرى.

أما على المستوى الشخصي فيأمل ووكر أن يلعب كرة القدم، على أعلى مستوى احترافي لأطول فترة ممكنة، وبمعنى أدق إلى أن تعجز ساقاه عن حمله وتصرخ قائلة: يجب أن تعتزل، وقتها فقط سوف أعتزل!

يذكر أن كايل ووكر لعب لأندية شيفيلد يونايتد موسم 2008-2009، وانتقل منه إلى توتنهام الذي أعاره ثلاث مرات لأندية شيفلد وكوينز بارك رينجرز وأستون فيلا، ثم استقر به المقام في مانشستر سيتي عام 2017، بينما انضم إلى منتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي في 2011.