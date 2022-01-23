«السلطان إبرا» يختار «حدائق مبابي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم إيه سي ميلان، النقاب عن حديث دار بينه وبين كيليان مبابي الصاعد بسرعة الصاروخ، في عالم النجومية، بينما كان الاثنان مدعوين لحفل زفاف منذ فترة، وقال في حديث لصحيفة «ليكيب» إنه انتهز فرصة اللقاء، وقدم للنجم الفرنسي بعض النصائح، بوصفهما من أبرز نجوم باريس سان جيرمان عبر تاريخه كله.

وفي بداية الحديث، حث إبرا هذا النجم الفرنسي الشاب على الذهاب إلى ريال مدريد، وإن كان أبدى اقتناعه بأن مبابي قد لا يستمع بالضرورة إلى نصيحته.

وعندما سألته الصحيفة، عما إذا كان مبابي يريد حقاً الذهاب إلى مدريد، قال «السلطان إبرا»: مبابي هو الشخص الوحيد القادر على إجابة هذا السؤال، الأمر يتوقف على ما يريده وما يفكر فيه، ولوكنت مكانه سأذهب إلى الريال، ولو كنت مكان سان جيرمان، أحاول التمسك به، وفي نهاية الأمر، عليه هو أن يقرر.

وأضاف: معروف أن النادي الباريسي يرغب في الاحتفاظ به، ولكن هل يريد مبابي البقاء؟ هذا هو السؤال.

وأبدى إبراهيموفيتش اقتناعه، بأن تطور مبابي، وصقل موهبته، وزيادة خبراته، لن يتأتى إلا من خلال خوض تجارب وتحديات خارجية، بعيداً عن وطنه، وقال: مبابي اقتنع بماقلته له، لأنه يعني حصوله على فرصة اللعب في أندية ودول مختلفة، ومع أبطال آخرين، وهكذا يتعلم لاعب الكرة، ويكتسب خبرات، وتُصقل موهبته، ويتطور كثيراً، أما اللعب داخل بلدك طوال مسيرتك الكروية، فهذا أمر سهل في رأيي، بينما المغامرة الحقيقية، عندما تحمل حقيبتك وترحل إلى «حدائق أخرى»!

وفي ختام حديثه للصحيفة الفرنسية، أعرب إبراهيموفيتش عن تأكده وثقته بأن هناك أندية أخرى غير الريال، تطمع في الحصول على خدمات هذا النجم الشاب بطل العالم المتوج بكأس العالم 2018، وقال: إذا كنت مسؤولاً أو لديك إمكانيات، ولا ترغب في ضم مبابي، فأنت بالتأكيد مخطئ!