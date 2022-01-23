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ديمبلي وبرشلونة.. «الحب لا يموت»!
ديمبلي وبرشلونة.. «الحب لا يموت»!
الأحد 23 يناير 10:27

أنور إبراهيم (القاهرة)


يبدو أن الخلاف بين برشلونة والفرنسي عثمان ديمبلي مهم، لدرجة أن الطرفين اختارا أن يستمرا معاً، إذ من الممكن حدوث تقارب بين مواقفهما، ربما يؤدي في نهاية الأمر إلى تمديد عقد بطل العالم المتوج بالمونديال مع «الديوك».
وتفيد الأنباء الواردة من إسبانيا، بأنه ما زالت هناك فرصة لإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بينهما، إذ كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» النقاب عن أن ديمبلي لم يغلق الباب، بعد أمام فكرة تمديد عقده، وأنه لو تنازل كل طرف قليلاً، فإنه سيكون من الممكن استمرار «الحب القديم»، بينهما وعودة المياه إلى مجاريها. 

وقالت الصحيفة إن رغبة ديمبلي في الاستمرار أمكن ملاحظتها ورصدها، من خلال «الاحترافية» التي تعامل بها مع الأزمة، إذ أنه حرص على خوض التدريبات بصورة طبيعية وبقوة، رغم استبعاده في مباراة الفريق الأخيرة في كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بلباو، وحضر إلى مركز التدريب في الموعد، وأدى حصته التدريبية مع زملائه، وكأن شيئاً لم يحدث. وأضافت الصحيفة أن موسى سيسوكو وكيل ديمبلي سيصل الأسبوع المقبل إلى برشلونة، من أجل استئناف مفاوضات «الفرصة الأخيرة» بينه وبين إدارة النادي «الكتالوني»، من أجل إعادة العلاقات التي تدهورت كثيراً في الأيام الأخيرة، والبحث عن إمكانية مواصلة التعاون بين الجانبين، من خلال صيغة حل وسط.
ورداً على سؤال من أحد الصحفيين لتشافي المدير الفني، خلال مؤتمره الصحفي، قال: لم يحدث أي تطور جديد خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، وقال: على اللاعب أن يتخذ قراره.

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