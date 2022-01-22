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ساوثهامبتون يقطع سلسلة انتصارات السيتي
ساوثهامبتون يقطع سلسلة انتصارات السيتي
السبت 22 يناير 23:52

 
لندن (د ب أ) 

قطع ساوثهامبتون سلسلة من 12 انتصاراً متتالياً لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتعادل معه 1-1 اليوم «السبت» في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وافتتح ساوثهامبتون التسجيل بهدف أحرزه كيلي ووكر بيترس في الدقيقة السابعة ثم تعادل مانشستر سيتي عن طريق إيمريك لابورت في الدقيقة 65.
وقدم ساوثهامبتون أداءً قوياً على مدار شوطي المباراة لكن مانشستر سيتي تفوق في الاستحواذ والضغط الهجومي بشكل عام.
وصنع مانشستر سيتي العديد من الفرص الخطيرة خاصة في الشوط الثاني، لكن الحظ عانده في بعض الأحيان، كما تألق حارس مرمى ساوثهامبتون والدفاع في إحباط عدة محاولات تهديفية ليكتفي مانشستر سيتي بالتعادل.
ورفع السيتي رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة أمام ليفربول صاحب المركز الثاني، الذي يلتقي كريستال بالاس غداً «الأحد»، و13 نقطة أمام تشيلسي صاحب المركز الثالث الذي يصطدم بتوتنهام غداً، كذلك رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 25 نقطة وصعد إلى المركز الثاني عشر.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ساوثهامبتون
ليفربول
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