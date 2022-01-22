دجيكو «الرأس القاتلة»!



ميلانو (أ ف ب)

قاد البوسني إدين دجيكو فريقه إنتر ميلان حامل اللقب إلى فوز ثمين على ضيفه فينيزيا 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة التسعين ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بانتصاره هذا، أكدّ «النيراتسوري» على صدارته للترتيب برصيد 53 نقطة، متفوّقاً بفارق خمس نقاط عن جاره ميلان الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام يوفنتوس الأحد في قمة مباريات المرحلة.

وكاد فينيزيا السابع عشر أن يخطف تعادلاً مفاجئاً من بطل إيطاليا الذي أهدر أيضاً نقطتين الأسبوع الماضي بتعادله أمام أتالانتا صفر-صفر.

سجّل هدفي الإنتر كل من نيكولو باريلا (40) ودزيكو (90) بعدما كان الفرنسي توماس هنري منح فينيتسيا التقدم (19).

وفيما كانت المباراة تتجه نحو اقتسام الفريقين لنقاط المباراة، دكّ المهاجم المخضرم دزيكو مرمى فينيتسيا بهدف قاتل بعدما تقدم الهولندي دنزل دمفريس على الجهة اليمنى ومرّر كرة عرضية عالية نحو منطقة الجزاء، حيث تفوّق دجيكو على مدافعين اثنين ووجّه كرة رأسية صوب المرمى مهديًا فريقه النقاط الثلاث كاملة (90)، وسجّل دجيكو هدفه الأول في تسع مباريات بجميع المسابقات.

وكاد الضيوف أن يفاجئوا المشجعين البالغ عددهم 5000 في سان سيرو بسبب إجراءات الحدّ من تفشي فيروس كورونا، عندما انتزعوا تقدماً مبكراً بخلاف مجريات اللعب، حيث تمكن هنري من الاختراق في دفاع إنتر وتصويب كرة رأسية قوية في شباك الحارس البوسني سمير هاندانوفيتش (19).

وضغط أصحاب الأرض لمعادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول وتمكن باريلا من تسجيل هدف من مسافة قريبة إثر تسديدة أولى تصدى لها حارس فينيزيا لوكا ليتزيريني قبل أن تعود إليه الكرة، لكن هذه المرة لم يخطئ في وضعها داخل المرمى (40).

وجاء فوز الإنتر في أفضل توقيت ممكن قبل مواجهة الديربي المرتقب أمام ميلان في المرحلة المقبلة التي ستقام بعد العطلة الدولية، والتي ستشكّل منعطفاً أساسياً في تحديد وجهة اللقب لموسم 2021-2022.

وفي مباراة أخرى، اكتفى أودينيزي بتعادل مخيّب أمام مضيفه جنوى المتعثر صفر-صفر.

ويحتل أودينيزي المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة فيما يقبع جنوى في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير بـ13 نقطة.