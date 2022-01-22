الزمالك.. «خصومات وعقوبات وبيع»!



القاهرة (د ب أ)



قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الخسارة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة، اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وقال مرتضي منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه إنه تقرر أيضاً خصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون.

كما قرر رئيس نادي الزمالك عرض لاعبين للبيع دون تسميتهم وذلك بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.

ومن جانبه، أكد كارتيرون أنه سوف يمنح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء في المباريات المتبقية من البطولة.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة إنه سيتحدث اليوم عن أداء الفريق في آخر ثلاث مباريات في كأس الرابطة، وليس لقاء غزل المحلة فقط، لأنها كانت فرصة للاعبين الذين لا يشاركون في المباريات، ولكنهم لم يظهروا بالشكل المطلوب.

وأضاف أنه قد يمنح الناشئين فرصة في المباريات المتبقية في البطولة، خاصة أنه لا يوجد مستوى أسوأ من الشكل الذي ظهر عليه الفريق في لقاء اليوم، وأوضح أنه يقصد بالناشئين اللاعبين أصغر من سن 21 عاماً.

وشدد أنه كان يتم سؤاله باستمرار عن سر عدم الدفع بباقي اللاعبين في المباريات، والجميع علم الإجابة في مباراة اليوم أمام غزل المحلة.

وقال إن هناك لاعبين في الزمالك لديهم القدرة على صناعة الفارق كأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وطارق حامد والونش، ووجود هذه المجموعة يجعل الفريق ينافس على البطولات.