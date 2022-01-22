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دورتموند.. «الفارق يتضاءل»
دورتموند.. «الفارق يتضاءل»
السبت 22 يناير 22:38

 
برلين (أ ف ب) 

 

حقق بوروسيا دورتموند فوزاً مهماً 3-2 على مضيفه هوفنهايم، وضيّق الهوّة مع المتصدّر بايرن ميونيخ إلى ثلاث نقاط، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل أهداف دورتموند النرويجي إرلينج هالاند (5)، ماركو رويس (58) وديفيد روم (77 خطأ في مرماه)، فيما أحرز الكرواتي أندري كراماريتش (45) والفرنسي جورجينيو روتير (77) هدفي هوفنهايم.
ويأتي هذا الفوز لرجال ماركو روزه بعد الهزيمة المفاجئة في مسابقة الكأس الثلاثاء أمام سانت باولي من الدرجة الثانية.
وبالتالي، خطف ثلاث نقاط مهمة وضعته على بعد ثلاث نقاط (43 نقطة) في المركز الثاني خلف بايرن المتصدر الذي يحل ضيفاً الأحد على هرتا برلين.
من جهته، بقي هوفنهايم في المركز السادس مع تجمّد رصيده عند 31 نقطة.
وبهذا الفوز أيضاً، بقي دورتموند متقدماً بفارق ست نقاط عن باير ليفركوزن الثالث الذي رفع رصيده إلى 35 نقطة بفوز كبير 5-1 على ضيفه أوجسبورج، بفضل ثلاثية الفرنسي موسى ديابي.

الدوري الألماني
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بروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
هوفنهايم
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