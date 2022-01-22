منتخب اليد يفوز على الهند في «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

حقق منتخب اليد الفوز على الهند 31-21، في بداية مشوار الفريق بالدور الثاني للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات، والمؤهلة إلى لبطولة العالم 2023 «بولندا - السويد»، المقامة حالياً بالدمام، حيث يلعب منتخبنا على المراكز من التاسع إلى السادس عشر، بعد إهدار فرصة المنافسة على البطاقات المونديالية الخمس، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا 19- 8، بعدما سيطر على مجريات اللعب من بداية المباراة إلى نهايتها.

ويلتقي منتخبنا مع الأردن اليوم، ثم يواجه فيتنام يوم الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الثالثة، وفي حالة تصدره يلعب مع متصدر المجموعة الرابعة على المركزين التاسع والعاشر.