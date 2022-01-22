جيميسون يقترب من معادلة إنجاز لوري في «رولكس للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل الإسكتلندي سكوت جيميسون عروضه القوية في منافسات اليوم الثالث لبطولة أبوظبي إتش أس بي سي للجولف، التي تختتم اليوم، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ بطولة رولكس يحافظ على صدارة البطولة من بدايتها وحتى اليوم الختامي، وذلك بعد تسجيل ضربات تحت المعدل في آخر حفرة، بانتظار لقائه المرتقب مع شين لوري وتوماس بيترس.

وحقق سكوت الصدارة في جميع الجولات حتى الآن، بانتظار ملاقاته لبطل عام 2019 لوري وبيترس في الجولة النهائية، حيث يتقدم بثقة لتحقيق إنجاز العمر في جولة رولكس، برصيد حافل بأربع مباريات تحت 78، ومجموع 11 ضربة تحت المعدل.

نجاح سكوت في اليوم الختامي يجعله اللاعب الثاني فقط، الذي يحافظ على الصدارة من بداية البطولة حتى نهايتها في تاريخ سلسلة رولكس، بعد لوري الذي حقق نفس النتيجة عام 2019.

ولعب لوري إلى جانب بيترس حامل خمسة ألقاب، الذي حقق أيضاً نتيجة مميزة مع خمسة مباريات تحت 67، وعشر ضربات تحت المعدل في الموسم. أما المصنف سابعا عالمياً فكتور هوفلاند فيأمل بتحقيق نتيجة جيدة برغم تخطيه المعدل في الحفرة الخامسة النهائية، حيث يتعادل حالياً مع الهندي شوبهانكر شارما بثماني ضربات تحت المعدل. بدوره، سجل الإسباني رافائيل كابريرا-بيلو سبع ضربات تحت المعدل، متساوياً مع البريطانيين جيمس موريسون وإيان بولتر.

وحقق الإنجليزي المولود في الإمارات جوش هيل، 69 في الجولة الثالثة، بانتظار اليوم الختامي على ملعب ياس لينكس.

واستفاد اللاعب ذو الـ 17 ربيعاً من ظروف الطقس، ليحقق ثلاث ضربات «بيردي» في الثقوب الأربعة الأخيرة من جولته الثانية هذا الصباح، وكان هيل قد فاز ببطولة أبوظبي للهواة في ديسمبر، والتي أهلته للمنافسة هذا الأسبوع، حقق ست ضربات «بيردي» وضربة «إيغل» في الحفرة السابعة في الجولة الثالثة ليعزز مشاركته المثيرة للإعجاب في بطولة هذا العام.

من جهته قال سكوت جيميسون: بعد الذي واجهناه في الأمس، يبدو الأمر بأكمله الآن أكثر وضوحاً، ولكنه لا يزال صعباً. كان التسديد نحو الحفر أسرع بكثير رغم بعض الرياح البسيطة. ولكن ما أسعدني حقاً أنه عند وصولي للحفرة الأخيرة، لاحظت أن أحداً لم يقم بتسديد ضربة «بيردي»، لذلك كنت فخوراً بإحرازها في 6 أقدام.

وأضاف: سيكون أمرًا رائعاً بلا شك أن أحرز الفوز ببطولة بهذه المكانة. هنالك نخبة من الأبطال الكبار هنا، مما يجعل المنافسة طريقاً صعباً نقطعه.

ومن جانبه، قال لوري، حامل لقب البطولة في عام 2019: شعرت براحة كبيرة، وكان الوقت رائعاً برفقة توماس، كما كان اللعب معه مميزاً. كانت بداية حرجة بالنسبة لأليكس لكنه تمكن في النهاية من تقديم أداء مميز. يمكنني أن أقول بأنه يوم لطيف في هذا الملعب الجميل وغير السهل خصوصاً مع هبوب الرياح، إلا أنني معجب به تماماً.

وأضاف: أنا أتطلع إلى الغد وأرى أن سكوت سيحرز 10 تحت المعدل، بصرف النظر بمن ألتقي، ولكنني أشعر بأنه سيكون يومًا جيدًا ولا أرى نفسي إلا واقفاً هنا مع الكأس مجدداً.