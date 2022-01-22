خيول جودلفين.. «خماسية» غير مسبوقة وابن سرور «هاتريك»

دبي (الاتحاد)

حققت خيول جودلفين خماسية غير مسبوقة، فيما تألق بريق المدرب العالمي سعيد بن سرور بثلاثية «هاتريك» في السباق الثاني لحفل سباقات كرنفال كأس دبي العالمي الذي أُقيم، في نادي دبي لسباق الخيل بمضمار ميدان.

وجاءت انتصارات خيول جودلفين عبر «ايلاند فالكون»، بقيادة فرانكي ديتوري، و«ديزرت فاير» بقيادة هكتور كروتش، و«دبي ايكون»، بقيادة بات كوسجريف، وجميعها بإشراف سعيد بن سرور.

وتوالت الانتصارات الأخرى لخيول جودلفين عبر «سايلنت سبيش»، و«نافال كراون» الذي حطم الزمن القياسي لمسافة 1400 متر بزمن جديد 1:22:02 دقيقة، وكلاهما بإشراف شارلي ابلبي وقيادة وليام بيوك اللذين حققا ثنائية في الحفل.

ويستضيف نادي دبي لسباق الخيل في ميدان، اليوم، 7 أشواط للخيول المحلية المهجنة الأصيلة ماعدا الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 100 خيل بجوائز المالية بقيمة 602.500 ألف درهم برعاية «طيران الإمارات».

وينطلق الشوط الأول لمسافة 1400 متر بمشاركة قوية للخيول العربية يتصدرها «أيهأاف البريق» و«صبحة» و«تاج العز».

وتتنافس «رنين» و«سوبر كول ستورم»، مع «مجهولة» صاحبة الوصافة في مشاركتين، وتتواجه بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر على الأرضية العشبية.

وفي الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، تتنافس خيول الثلاث سنوات وتضم القائمة «ليبيان كلاسيك» و«مشير» و«مقاتل».

ويتصدر «فاساري» ترشيحات الشوط الرابع، ولكن يواجه غريمه «مدخل»، وهناك «إيجابي» و«هاي أون لايف» و«إكسبريشونيست» وممثل شادويل «شجي».

ويجتذب الشوط الخامس والرئيس، مشاركة 16 خيلاً أبرزها ممثل جودلفين «فاليانت برينس» و«فرانز كافكا» و«ماجيكال لاند».

ويسعى «كنود» لمواصلة عروضه الجيدة بالشوط السادس لمسافة 1900 متر، ينافسه الثنائي «فار سكاي» و«بوك ريفيو».

ويختتم الحفل بسباق هانديكاب عشبي لمسافة 2000 متر بمشاركة 16 خيلاً تتصدرها خيول قوية مثل «إيكو بوينت» و«جراند أرجنتيير» و«سيمبوليك باور» و«أبف نورمال».