«المبارزة» بين كرواتيا والبحرين

علي معالي (دبي)

نشاط مزدوج للمبارزة، بداية من مشاركة منتخب السيدات لسلاح الفلوريه في كأس العالم التي تستضيفها مدينة زغرب الكرواتية اليوم، وتضم البطولة 200 لاعبة، في حين غادرت بعثة الرجال لسلاح الايبيه إلى كأس العالم للشباب التي تنطلق اليوم في البحرين، بمشاركة أكثر من 80 لاعباً.

تضم بعثة منتخب السيدات نورة البريكي، وشهد خرام، وزينت موسى، والهيام البلوشي، ويرافق البعثة ندى قرانوح، فيما تضم بعثة الرجال مايد محمد، ومحمد المازمي، ومسعود المهيري، وصالح البلوشي، وعمر بالسلاح، ويرافقها المدرب أسامة عادل، والحكم الدولي سلطان المازمي.

وتأتي المشاركة في البطولتين استكمالاً لبرنامج المشاركات الدولية المعتمدة بالاتحاد، والتي يهدف من خلالها توفير الاحتكاك الجيد للاعبين وللاعبات، وتأهيلهم لخوض غمار المشاركات الدولية المهمة، وفي طليعتها المشاركة ببطولة العالم التي تستضيفها دبي مطلع أبريل المقبل، ويأمل الاتحاد في تحقيق نتائج جيدة، وتمثيل الدولة بها بصورة مشرفة.

ومن المقرر أن يحضر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي حفل افتتاح كأس العالم بالبحرين تلبية لدعوة الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة.