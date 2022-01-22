عجمان يكسب النصر بـ «البصمة الكولومبية»



رضا سليم (دبي)

نجح عجمان في الفوز على النصر بهدف، في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن جولات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، في كأس رابطة المحترفين، والذي يجمع أربعة فرق خرجت من ربع النهائي، وتقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز.

وسجل الهدف الوحيد الكولومبي مينا في الدقيقة 87، ليحصد عجمان على أول 3 نقاط، وهو الفوز الثاني لـ «البرتقالي» على «الأزرق» هذا الموسم، بعد الفوز عليه في الدور الأول، لـ «دوري أدنوك للمحترفين» بثلاثية، على الملعب نفسه أيضاً، إلا أن هناك مباراة تجمعهما يوم 6 فبراير، في بداية الدور الثاني للدوري باستاد آل مكتوم.

ويلتقي عجمان في المواجهة المقبلة أمام الوصل يوم السبت، فيما يلتقي النصر مع اتحاد كلباء، وتختتم المباريات بالجولة الثالثة 25 مارس المقبل، بإقامة مباراتي اتحاد كلباء مع عجمان، والوصل مع النصر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى خالياً من الأهداف والكرات الخطرة على المرميين، وكانت المواجهة أشبه بالمباريات الودية، بسبب التغييرات التي أجراها كلا المدربين على التشكيلة، والدفع بعدد من لاعبي الصف الثاني، والتركيز على تجهيز العائدين من الإصابة، وهو ما ظهر على عجمان، حيث دفع المدرب بالحارس يوسف أحمد بدلاً من علي الحوسني، وأيضاً محمد هلال وعبدالله عبدالعزيز وطارق الخديم، بالإضافة إلى عودة وليد اليماحي ولياندرو، ورغم أن الفريق يعاني الإصابات، بعد عودة الجامبي أبوبكر تراولي مصاباً من منتخب جامبيا المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وسبقه فراس بالعربي الذي خرج من القائمة للإصابة، بعد استدعائه لمنتخب تونس، إلا أنه تعرض للإصابة أمام شباب الأهلي في كأس الرابطة.

لم يتغير شكل الأداء في الشوط الثاني وانحصر اللعب في وسط الملعب، وكانت المحاولات فردية، وعلى استحياء، وكان هناك تسديد كرة قوية عن طريق لياندرو تمر بجوار القائم، وبعدها تتكرر الهجمة نفسها للنصر، ويسدد ضياء سبع بجوار القائم، وقبل نهاية المباراة بـ 3 دقائق، وبالتحديد في الدقيقة 87 ينجح الكولومبي مينا في تسجيل الهدف الأول لعجمان من تسديدة قوية، وهو ما انتهت عليه نتيجة المباراة بهدف.