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دبا الحصن يقفز إلى «ثالث الهواة»
دبا الحصن يقفز إلى «ثالث الهواة»
السبت 22 يناير 20:00

 
فيصل النقبي (الفجيرة)


قفز دبا الحصن إلى المركز الثالث «مؤقتاً»، في افتتاح «الجولة 16»، لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على مصفوت بهدف، أحرزه العُماني محمد المربوعي، في الدقيقة 52، ورفع دبا الحصن رصيده إلى «النقطة 31»، فيما يملك مصفوت «14 نقطة».

وحقق سيتي صاحب المركز الأخير فوزه الأول هذا الموسم، على حساب مسافي 2-1، وأصبح يملك «6 نقاط»، ومسافي «12 نقطة»، وأحرز هدفي سيتي، حارب جمال في الدقيقة 9، وحمد عيسى في الدقيقة 21، ولمسافي سعيد محمد في الدقيقة 69.
وتعادل جلف أف سي مع الجزيرة الحمراء 1-1، تقدم الجزيرة الحمراء الذي وصل إلى «النقطة 13»، بهدف هوجو ألكساندر في الدقيقة 70، وتعادل جلف أف سي «18 نقطة» بهدف جابريل سانتا في الدقيقة 81.

وتقام 4 لقاءات اليوم، حيث يلتقي دبا الفجيرة مع البطائح، في «قمة الجولة»، والذيد مع العربي، والفجيرة مع حتا، والحمرية مع الرمس.

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
مصفوت
مسافي
الجزيرة الحمراء
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