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اتحاد كلباء يتخطى الوصل في سباق مراكز «كأس الرابطة»
اتحاد كلباء يتخطى الوصل في سباق مراكز «كأس الرابطة»
السبت 22 يناير 19:58

معتصم عبدالله (دبي)

تغلب اتحاد كلباء على ضيفه الوصل 1-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم «السبت»، على ملعب الأول بمدينة كلباء، في انطلاقة مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لكأس رابطة المحترفين، ليضع «النمور» أول ثلاث نقاط في مشواره.
وسجل روبرت زولج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ضربة جزاء.
ويخوض الفريقان الجولة الثانية يوم السبت المقبل، حيث يحل اتحاد كلباء ضيفاً على النصر، ويواجه الوصل ضيفه عجمان، على أن تختتم مباريات تحديد المراكز، والتي تقام بنظام الدوري من دور واحد، بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة يوم 25 مارس المقبل، حيث يلعب اتحاد كلباء أمام ضيفه عجمان، ويلتقي الوصل مع النصر في «زعبيل».

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