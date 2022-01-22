قرعة العرب في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

دوالا (أ ف ب)

أسفرت قرعة الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى «مونديال 2022» لكرة القدم، عن مواجهات نارية، مصر مع السنغال والجزائر مع الكاميرون، فيما يلتقي غانا مع نيجيريا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية مع المغرب، ومالي مع تونس.

وجرى سحب القرعة في مدينة دوالا بالكاميرون التي تستضيف حالياً كأس أمم أفريقيا.

وتأهل إلى الدور الثالث الحاسم عشرة منتخبات هي السنغال، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا، مصر، الكاميرون، غانا، مالي، وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبالتالي، سيتواجه الزميلان في ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح مع السنغالي ساديو ماني، فيما سيسعى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز إلى حجز مكان لـ «محاربي الصحراء» في «المونديال»، بعد الخروج القاسي لحامل اللقب من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا.

وتم توزيع المنتخبات العشرة إلى مستويين بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي «الفيفا» لشهر نوفمبر 2021، وبالتالي تلعب المنتخبات الأعلى تصنيفاً، وهي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفاً «تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى»، ويُقام الدور الحاسم بين 21 و29 مارس المقبل بنظام الذهاب والإياب.