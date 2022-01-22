جوناتاس: «روح الأسرة» تمنحني السعادة في العين



العين (الاتحاد)



أبدى جوناتاس دي سانتوس لاعب العين، سعادته بتجديد عقده مع «الزعيم» إلى عام 2025، موجهاً الشكر إلى الإدارة والجماهير على دعمه المستمر، واللاعبين وأيضاً المدرب الأوكراني ريبروف الذي له أثر كبير في تطوير مستواه.

وقال: أتطلع إلى حصد إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والخارجي مع العين، وروح الأسرة الواحدة في العين تمنحك الشعور بالراحة والسعادة في الدفاع عن شعار النادي الكبير، الجميع هنا يتمتعون بثقافة رائعة، في التعامل مع بعضهم البعض، ويحرصون على تشجيعي ويحفزونني ويتعاملون معي بصورة رائعة، حتى إنني ارتبطت بالمدينة الهادئة الجميلة، والتي تعرفت عليها قبل التعاقد مع النادي من خلال البحث عبر شبكة الإنترنت.

ووجه جوناتاس الشكر الخاص إلى عبدالله علي، مشرف الفريق الأول لتعامله الراقي معه، وحرصه على تشجيعه ونصحه بصفة مستمرة.

وحول سر تطوير مستواه، قال: الأجواء التي نعيشها في فريق العين، إيجابية ومحفزة على العطاء، كما أن ريبروف، منذ أن تولى المهمة منحني الثقة، وقال إنني أملك إمكانيات عالية، ويعتمد علي خلال الموسم الحالي، الأمر الذي منحني الدافع لإظهار روح القتال خلال التدريبات والمباريات.

وأضاف: سعيت للتأقلم والانسجام السريع مع الثقافة التي تعتبر جديدة بالنسبة لي، وفي البداية واجهت بعض التحديات، لأن المكان مختلف وأسرتي بعيدة عني، ومع ذلك تأقلمت تماماً مع الثقافة والمكان، بفضل روح العائلة ومساندة الجميع.

وعن التدريب خلال الإجازة التي تسبق الموسم، قال: أسعى دائماً خلال هذه الفترة على استغلال وقت فراغي في التمارين، لأنها من أكثر الأمور المفضلة بالنسبة لي، وشخصياً أصبحت متعلقاً بهذا الأمر لأهمية التدريب في تطوير إمكانياتي ومهاراتي.

وقال جوناتاس: اللعب للعين طموح لجميع اللاعبين، وأعد الجماهير التي وثقت في شخصي ودعمتني وساندتي بإظهار روح القتال في الدفاع عن شعار النادي دائماً، ولدي أهداف كبيرة مع الفريق، أود أن أحصل معه على لقب الدوري، والمشاركة في دوري أبطال آسيا، واستعادة شريط ذكريات «الزعيم» في مونديال «أبوظبي 2018».