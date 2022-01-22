«الأبيض» كامل العدد بـ 25 لاعباً

معتز الشامي (دبي)



تكتمل قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم، في «التدريبات الجماعية»، مساء الغد «الأحد»، وذلك للمرة الأولى، منذ بدء المعسكر الحالي في دبي، يوم الثلاثاء الماضي، استعداداً لمباراة سوريا يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة السابعة، من التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى «مونديال 2022»، على استاد آل مكتوم، بينما يغادر في اليوم الثاني إلى طهران للقاء إيران.

يحتل منتخبنا المركز الثالث في المجموعة الأولى وله «6 نقاط»، ويأتي إيران في الصدارة بـ «16 نقطة»، ومن بعده كوريا الجنوبية «14 نقطة»، والمركز الرابع من نصيب لبنان «5 نقاط»، ثم العراق «4 نقاط»، وسوريا في المركز الأخير وله نقطتان.

وينتظر أن ينخرط سباستيان تيجالي مهاجم النصر في التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن الأيام الأولى لـ «التجمع»، لظروف «وعكة صحية» تطلبت تنفيذ برنامج تأهيلي خاص للحفاظ على لياقته البدنية، على أن يبدأ تدريجياً التدريبات مع باقي زملائه، بصورة تتيح له الوصول إلى الجاهزية الكاملة، حتى يلحق بالتشكيلة في المباريات المقبلة.

ويعول الجهاز الفني على تيجالي، بوصفه أحد الأوراق الهجومية الرابحة، وتعتبر عودته إضافة فنية كبيرة إلى الخط الأمامي، رغم استدعاء لاعبين قدما أداءً متميزاً في الجولات الأخيرة، وهما أحمد العطاس ويحيى الغساني، بجانب وجود كايو كانيدو الذي يجيد دور «المهاجم الصريح»، ما يعني وفرة الأوراق الفنية في يد الهولندي مارفيك مدرب «الأبيض».

والمعروف أن الجهاز الفني استدعى محمد عبدالسلام وماجد سرور لتدعيم الوسط والدفاع، بعد استبعاد أكثر من لاعب من القائمة بداعي الإصابة، أبرزهم شاهين عبدالرحمن، وسهيل النوبي، وسالم سلطان، إلى جانب خليفة الحمادي.

وتضم القائمة النهائية لـ «الأبيض» 25 لاعباً هم، علي خصيف، ومحمد الشامسي، وعادل الحوسني، وفهد الظنحاني، وبندر الأحبابي، ووليد عباس، ومحمود خميس، وعبدالعزيز هيكل، ومحمد العطاس، وعبدالله إدريس، وعلي سالمين، وماجد راشد، وماجد سرور، ومحمد عبدالسلام، وماجد حسن، وطحنون الزعابي، وكايو كانيدو، وحارب عبدالله، وخليل الحمادي، ومحمد جمعة عيد، وزايد العامري، وعلي صالح، وأحمد العطاس، ويحيى الغساني، وتيجالي.