نيجيريا والمغرب والكاميرون على "قمة المرشحين"

معتز الشامي (دبي)

خطفت بطولة كأس أمم أفريقيا الأنظار، من واقع الأداء المميز لعدد من منتخباتها خلال الدور الأول للبطولة، الذي انتهى بمفاجأة خروج مبكر لحامل اللقب المنتخب الجزائري، مما دفع موقع "إنستات" العالمي، لتقديم أرقام فرضت مرشحين جدد للقب هم نيجيريا والمغرب والكاميرون

وكشفت لغة الأرقام عن تصدر منتخب نيجيريا مؤشر "أندكس" للأداء العام في الدور الأول للكان من خلال قياس الأداء الفني لمنتخب نيجيريا المتصدر بـ259 نقطة ليصبح الأول بين منتخبات البطولة، يليه المغرب بفارق بقطتين "257 نقطة" والكاميرون ثالثاً "256 نقطة" وكوت ديفوار رابعاً "255 نقطة" كأفضل أداء بين جميع المنتخبات.

وخلال الدور الأول صنع منتخب نيجيريا 24 فرصة محققة، سجل منها 6 أهداف كثاني أفضل منتخب يصنع فرص بعد ساحل العاج، كما سدد 46 تسديدة منها 21 تسديدة فعلية على المرمى، كأكثر منتخبات البطولة تسديد على المرمى كما حصل على 15 ركنية و9 تمريرات مفتاحية دقيقة.

فيما تصدر المنتخب النيجيري في المراوغات الفردية بـ102 مراوغة خلال الدور الأول، وهو ما يعكس مهارات لاعبيه بنسبة دقة بلغت 59% كما تصدر في التحديات الهجومية بالعدد 172، وهو رقم كبير وبفارق كبير أيضاً عن باقي منتخبات البطولة ما يكشف خطورة القوة الهجومية النيجيرية.

وحل المنتخب المغربي ثانياً كأقوى منتخبات البطولة، وفق مؤشر الأداء الفني "أندكس" وتمكن أسود الأطلسي من صناعة 26 فرصة، بفارق فرصتين أعلى من نيجيريا "24 فرصة" ولكنه سجل 5 أهداف فقط وسدد المغرب 35 مرة على المرمى منها 15 بين القائمين والعارضة بنسبة دقة بلغت 84%.

أما من حيث الأرقام الفردية للدور الأول ضمن قائمة "التوب " لمؤشر الأداء فقد كشفت عن تصدر سيرج أوريه مدافع ساحل العاج بـ303 نقاط، يليه المغربي أشرف حكيمي لاعب المغرب بـ300 نقطة، أما في الهجوم فتصدر فنسنت أبوبكر مهاجم الكاميرون كأكثر مسدد على المرمى بـ9 تسديدات.

كما تصدر المدافع المصري أحمد حجازي قائمة التحديات الدفاعية الثنائية بالفوز بعدد31 تحدياً، كما كان خامس مدافعي البطولة في التحديات الهوائية الدفاعية بـ14 تحدياً، بينما حل ياسين البلايلي لاعب الجزائر في صدارة أكثر اللاعبين دقة في التمريرات المفتاحية بـ11 تمريرة