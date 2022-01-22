3 مباريات في سباق «المراكز الأخيرة» بـ «كأس الرابطة»

معتصم عبدالله (دبي)



يسدل الستار على سباق تحديد المراكز الأخيرة لكأس رابطة المحترفين، من «التاسع» إلى «الرابع عشر»، بإقامة ثلاث مباريات غداً ، ضمن الجولة الأخيرة، تجمع خورفكان مع العروبة، على استاد صقر بن محمد القاسمي، والظفرة مع الإمارات، على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، والشارقة وبني ياس على ملعب الأول بـ «الإمارة الباسمة».

وتبرز في الجولة الأخيرة المنافسة بين فريقي الإمارات والشارقة، على حسم المركز التاسع والذي يحتله «الصقور» حالياً برصيد 10 نقاط، قبل مواجهته أمام مضيفه الظفرة صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

في المقابل، يأمل الشارقة العاشر حالياً، برصيد 8 نقاط، في إنهاء مشوار مشاركته بالمسابقة في المركز التاسع، والذي يتطلب أولاً الفوز في مباراته، ضمن الجولة الأخيرة أمام ضيفه بني ياس، صاحب المركز الثاني عشر حالياً برصيد 4 نقاط، وانتظار تعثر منافسه «الصقور».

ويشهد ختام الجولة مواجهة ثالثة تجمع العروبة صاحب المركز الحادي عشر حالياً برصيد 5 نقاط، أمام منافسه خورفكان الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

وأقيمت 12 مباراة في تحديد المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر في الجولات الأربع الماضية، والذي أقيم بنظام الدوري من دور واحد، وشهدت المباريات الـ 12 تسجيل 31 هدفاً، ويتصدر «الصقور» الترتيب في المركز التاسع برصيد 10 نقاط، مقابل 3 نقاط للظفرة صاحب المركز الرابع عشر.

وحافظ فريقا الإمارات والشارقة على التوالي، على سجلهما خالياً من الخسارة في تحديد المركز في الجولات الماضية، ويتفوق «الملك» بتسجيل الرصيد الأعلى من الأهداف بـ 7، في الوقت الذي يبرز فيه دفاع «الصقور»، بعد عدم تلقي شباكه أي هدف في أربع مباريات كأقوى خط دفاع.

مباريات الأحد



خورفكان - العروبة 17:15

الظفرة - الإمارات 17:15

الشارقة - بني ياس 19:45

الترتيب الحالي



9- الإمارات «10 نقاط»

10- الشارقة «8 نقاط»

11- العروبة «5 نقاط»

12- بني ياس «4 نقاط»

13- خورفكان «3 نقاط»

14- الظفرة «3 نقاط»