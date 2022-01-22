«المغمور» يتفوق على نجوم «الكان»!



علي معالي (دبي)



5 نجوم يشاركون في «النسخة 33» لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، تصل قيمتهم إلى 300 مليون يورو، حيث يعيشون فترة توهج رائعة مع أنديتهم الأوروبية، إلا أن أحمد مغني لاعب جزر القمر الذي يساوي 250 ألف يورو، تفوق عليهم جميعاً في «الكان».

أحمد مغني لاعب مغمور من جزر القمر يتفوق على مشاهير «القارة السمراء» في كأس أفريقيا المقامة حالياً في ضيافة الكاميرون، عندما خطف الأضواء خلال مشاركته الأولى في النهائيات، ونجح في تحقيق ما عجز عنه النجوم أمثال صلاح ومحرز وماني.

مغني لاعب الوسط الذي يلعب لفريق آنسي الفرنسي، وقيمته السوقية 250 ألف يورو، سجل هدفين قادا جزر القمر إلى انتصار تاريخي على غانا التي ودعت «الكان»، ويساوي بمفرده أهداف منتخب مصر مع صلاح، في دور المجموعات، ومتفوقاً على «النجوم الخمسة» من حيث عدد الأهداف.

يعتبر محمد صلاح الأعلى قيمة سوقية من بين النجوم الخمسة ب 100 مليون يورو، إلا أنه لم يقدم الزخم الهجومي لمنتخب «الفراعنة»، بعد الخسارة من نيجيريا، والفوز على غينيا بيساو والسودان بصعوبة، وسجل نجم ليفربول هدفاً في شباك غينيا بيساو.

ساديو ماني رفيق صلاح في «الريدز» لم يكن أفضل حالاً مع السنغال الذي أنهى دور المجموعات بهدف «يتيم»، سجله ماني من ضربة جزاء في آخر لحظات مباراة الجولة الأولى أمام زيمبابوي، قبل التعادل سلباً مع غينيا ومالاوي.

رياض محرز مهاجم الجزائر وفريق مانشستر سيتي الذي تصل قيمته السوقية إلى 40 مليون يورو، لم يقدم المستوى المعهود، ليتعادل «محاربو الصحراء» مع سيراليون، والخسارة من غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، ليودع «حامل اللقب» من الدور الأول.

مهاجم إشبيلية يوسف النصيري الذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو أيضاً، يعيش وضعاً مختلفاً مع منتخب المغرب الذي سجل 5 أهداف، قادته إلى التأهل متصدراً للمجموعة، إلا أن مهاجم الفريق الأندلسي لم يشارك في مهرجان الأهداف، وما زال يبحث عن البصمة الأولى.

ولم يسجل نجم أياكس والمنتخب الإيفواري سيباستيان هالر الذي تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو إلا هدفاً وحيداً، في أول مباراتين خاضهما مع «الأفيال»، في الجولة الثانية التي انتهت بالتعادل مع سيراليون 2-2.