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الرياضي
راميرو: التركيز مع الوصل وليس «تفعيل الشراء»
راميرو: التركيز مع الوصل وليس «تفعيل الشراء»
السبت 22 يناير 11:46

 
مراد المصري (دبي)


يرى البرازيلي راميرو لاعب الوصل، أنه يريد أن تكتمل رحلته مع الفريق، بأن تكون موسماً رائعاً، مع تركيزه الكامل مع الفريق وليس مسألة تفعيل بند الشراء من عدمه.
وجاء حديث راميرو في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام البرازيلية، وقال: الموسم رائع بالنظر إلى لما نتطلع إليه، وتأقلمت جيداً مع النادي، وحياتي في الإمارات، وتمكنت من الوصول إلى أسلوب لعبي المعتاد في كرة القدم، وأشعر براحة كبيرة وحافز لتقديم الأفضل هنا.
وأضاف: ممتن للغاية للجهاز التدريبي بقيادة أودير هيلمان، بعدما ساعدني على التأقلم والتحضير، وإلى الجماهير التي ساندتنا في جميع المراحل.
ويلعب راميرو على سبيل الإعارة من كورينثيانز، مع خيار شراء بيد الوصل يمتد حتى نهاية يوليو المقبل، مقابل 4 ملايين دولار، وقال: لا أفكر في هذا الأمر، كل ما أريده هو أن أواصل تقديم أقصى مستوياتي مع الوصل، ولا يشغل الموضوع عقلي، بقدر أن نسعى لأهدافنا بمواصلة مشوارنا في كأس رئيس الدولة، أو الوصول إلى مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا، وأترك الأمر للناديين لحسمه، وتركيزي التام ينصب على الحفاظ على الأداء الجيد والوصول لما نريده على الصعيد الجماعي.

كأس رئيس الدولة
دوري أدنوك للمحترفين
دوري أبطال آسيا
الوصل
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