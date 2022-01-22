«الجوهرة» يقترب من السيتي



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن مانشستر سيتي الإنجليزي، في طريقه للتعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب ريفر بلات، وأحد أبرز المواهب الشابة في أميركا الجنوبية، بعد تألقه اللافت مع ناديه عام 2021، حيث سجل 24هدفاً، وصنع 15هدفاً في 46 مباراة شارك فيها مع فريقه في مختلف المسابقات.

وذكرت مصادر صحفية أرجنتينية إن «السيتيزن» على وشك إبرام اتفاق مع النادي الأرجنتيني، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الموهوب، والذي يطلقون عليه في الأرجنتين لقب «جوهرة ريفر بلات».

بل أكدت مصادر أخرى أنه تم التصديق بالفعل على انتقال اللاعب إلى «السيتي»، ولكن ناديه الحالي سيبقيه معه حتى يونيو المقبل، أو إلى ما بعد انتهاء كأس الليبرتادورس في أكتوبر القادم.

وكانت كل الشواهد تؤكد أن النجم الأرجنتيني الواعد، الذي يكمل يوم31 يناير الجاري 22 عاماً، سيغادر أميركا الجنوبية، لخوض تجربة احتراف في الدوريات الأوروبية، إذ أن عقده ينتهي في ديسمبر المقبل، ويتضمن شرطاً جزائياً قدره 20 مليون يورو فقط، وتردد اسمه في أكثر من نادٍ أوروبي كبير، مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونيخ، ولكن مانشستر سيتي هو المرشح الأول للحصول على خدماته.

وكان ريفر بلات وضع عينه على بديل ألفاريز تحسباً لرحيله، إذ استهدف المهاجم إيزكيل باركو لاعب أتلانتا يونايتد الأرجنتيني لكي يحل محله.