تشافي «غير نادم» على «الاختيار الصعب»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم خسارة برشلونة من أتليتك بلباو 2-3، وخروجه من كأس ملك إسبانيا الذي يحمل لقبها، إلا أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا» غير نادم على الإطلاق على استبعاد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي من قائمة الفريق لهذه المباراة، مؤكداً إن القرار تم اتخاذه بموافقة النادي ومديره التنفيذي واللاعبين، ولهذا كان من الطبيعي أن يلتزم به.

واعترف تشافي في تصريحات للصحفيين في «كتالونيا» بأنه كان اختياراً صعباً وقوياً، ولكنه ضروري، وقال: ديمبلي لاعب مهم، ولكن هذا هو قرار النادي، ونحن جميعاً موافقون عليه، ولا أعتقد أن غيابه أثر على أداء الفريق.

وتعود آخر مباراة شارك فيها ديمبلي مع «البارسا» إلى يوم 12 يناير الجاري، في «الكلاسيكو» الذي أقيم في ستاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، أمام ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية، ومن المرجح أن تكون المباراة آخر ظهور لديمبلي مع «البلاوجرانا»، إذ أنه مطالب بالرحيل خلال يناير الجاري، حتى يوفر النادي راتبه الكبير، ويحصل من وراء بيعه على مبلغ يسهم بصورة أو بأخرى في تقليل نفقات النادي الذي يمر بأزمة مالية كبيرة.

وهناك أكثر من نادٍ أوروبي كبير ينتظر وضوح الموقف بالنسبة لهذا النجم بطل العالم المتوج مع منتخب فرنسا بمونديال روسيا 2018، من أجل الحصول على خدماته، أبرزها مانشستر يونايتد ويوفينتوس وباريس سان جيرمان «في حالة رحيل كليان مبابي»، كما تردد الحديث عن احتمالات عودته إلى ناديه السابق بروسيا دورتموند، وإذا كان «اليونايتد» أبدى استعداده لضم ديمبلي إلى صفوفه اعتباراً من هذا الشتاء، فإنه يشترط على برشلونة أن يتركه «مجاناً»! وكان ماتيو أليماني المدير التنفيذي لـ «البارسا» أعلن أن ديمبلي سيتم بيعه هذا الشتاء، وتحديداً قبل انتهاء يناير الجاري، لرفضه التوقيع على عقد جديد، ويتضمن القرار أيضاً عدم إدراج اسمه في قائمة الفريق الأول، وهو الخيار الذي وافق عليه تشافي.