مباراتان في سباق تحديد مراكز «كأس الرابطة»

معتصم عبدالله (دبي)

ينطلق غداً «السبت» سباق تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن في «كأس رابطة المحترفين»، والذي يجمع أربعة فرق خرجت من ربع النهائي، حيث يلتقي اتحاد كلباء ضيفه الوصل على ملعب الأول في كلباء، فيما يحل النصر ضيفاً على عجمان باستاد راشد بن سعيد.

وتقام مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، بنظام الدور من دور واحد للفرق الأربعة المتنافسة، بإقامة ثلاث جولات، حيث تجرى الجولة الثانية السبت المقبل، ويلتقي فيها الوصل مع عجمان، النصر مع اتحاد كلباء، على أن تختتم مباريات الدور ذاته في 25 مارس المقبل، بإقامة مباراتي اتحاد كلباء مع عجمان، والوصل مع النصر.

وتسعى الفرق الأربعة التي تحتل موقعاً متوسطاً في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، اتحاد كلباء «السابع»، النصر «الثامن»، الوصل «التاسع»، عجمان «الحادي عشر»، عن الاستفادة من مباريات تحديد المراكز، خلال فترة التوقف الحالي للدوري، للعودة بشكل أقوى، لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط مع انطلاقة الدور الثاني للدوري 4 فبراير المقبل، من خلال مباريات «الجولة 14».

وخرج الرباعي من المنافسة على لقب «كأس رابطة»، بالخسارة في ربع النهائي، بعدما أقصى الجزيرة اتحاد كلباء بنتيجة 5-4، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، والنصر أمام الوحدة 0-2، والوصل بالخسارة أمام منافسه العين 6-7، وعجمان بالخسارة أمام شباب الأهلي 1-3.

وتبدو الفرصة مواتية، أمام مدربي الفرق الأربعة، منح الفرصة للاعبين الذين لم يحظوا بفرصة المشاركة المستمرة، خلال الفترة الماضية، في ظل غياب اللاعبين الدوليين، بجانب الوقوف على مستوى صفقات «ميركاتو الشتاء»، حيث يبرز في صفوف انتقالات «النمور» الكولومبي جرسيس مورينو، فيما يعول «الإمبراطور» على تألق صفقته الأبرز البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا.