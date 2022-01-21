منتخب تونس.. المزيد من «كورونا»!



تونس (أ ف ب)



انضم مدرّب المنتخب التونسي منذر الكبيّر، وأربعة من طاقمه الفني، إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا «الجمعة»، قبل يومين من مباراة «نسور قرطاج» المرتقبة أمام نيجيريا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكّد راديو «موزاييك أف أم» التونسي، أن نتائج فحوص الكبيّر وطبيب المنتخب سهيل الشملي، إلى جانب مدرّب حراس المرمى الشاذلي المبروكي، وعضوين آخرين في الطاقم الفني، جاءت إيجابية، و«هو ما يعني غيابهم عن مباراة المنتخب» أمام نيجريا.

ولكن الكبيّر كان سيغيب في أية حال عن تلك المواجهة، إذ أنه تلقّى طرداً ببطاقتين صفراوين في المباراة التي خسرها المنتخب التونسي أمام جامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة الخميس.

وخاضت تونس المباراة في غياب 10 لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، أبرزهم علي معلول، وغيلان الشعلالي، ومحمد علي بن رمضان، ووهبي الخزري.

وخطفت جامبيا فوزاً قاتلاً من تونس المنقوصة بسبب «كوفيد-19» بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، غير أن «نسور قرطاج» عبر إلى ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث بين المجموعات الست في البطولة.